Przerwa w pracy na papieroska? Nie! Oni zapalili sobie marihuanę

Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z takiego zarzutu przed sądem będzie tłumaczył się 23 – latek. Mężczyzna poczęstował marihuaną koleżankę z pracy kiedy to wyszli na przerwę.