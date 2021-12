Standard w Rodzonym, ponad setka na liczniku

Wczoraj kilka minut po godzinie 17:00 w Zalewie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego vw. Policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 20 – latek kierował samochodem nie posiadając do tego uprawnień a samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych. Policjanci 20 – latka ukarali mandatem i zatrzymali dowód rejestracyjny od vw.

Natomiast w Nowej Wsi dzielnicowy zatrzymał 44 – latka kierującego peugeotem. Funkcjonariusz podczas kontroli obiektów handlowych pod względem przestrzegania obowiązujących obostrzeń, związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 zauważył, że ze sklepu wychodzi mężczyzna i nie ma założonej obowiązkowej maseczki. Dzielnicowy wylegitymował go oraz sprawdził w policyjnych systemach. Policjant pouczył mężczyznę i kiedy wsiadł do radiowozu żeby zapisać interwencję w notatniku zauważył jak 44 – latek odjeżdża samochodem. Dzielnicowy podczas sprawdzania w systemie zauważył, że mężczyzna ma aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi dlatego natychmiast pojechał za peugeotem i zatrzymał go. Funkcjonariusz oświadczył mężczyźnie, że tym razem popełnił przestępstwo za które w najbliższym czasie odpowie przed sądem.

Tymczasem w Rodzonym podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fiatem. Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał z prędkością 111 km/h. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy 46 – latkowi a jego konto powiększyło się o punkty karne.

źródło: KPP Iława

red

lubawa@gazetaolsztynska.pl