"Halo, policja? Córka sąsiadów biega z nożem i krzyczy, że zabije ojca"

Policjanci przypominają ! Na numery alarmowe tj. 112, 999, 998 dzwonimy tylko w uzasadnionych przypadkach ponieważ nasze nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii.

Wczoraj kilka minut po godzinie 13:00 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwoniła kobieta. Oświadczyła, że w jednej z miejscowości w gminie Susz córka sąsiadów biega z nożem i krzyczy, że zabije ojca. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. W trakcie czynności okazało się, że nikt nie biegał z nożem a domownicy po prostu głośno rozmawiali. Funkcjonariusze ustalili kto dzwonił na numer alarmowy. Okazało się, że była to 66 – latka. Kobieta była pod działaniem alkoholu i oświadczyła policjantom, że ona na pewno nie dzwoniła i nie wie czemu jej telefon jest podany jako numer osoby zgłaszającej interwencje. Kobieta po chwili jednak stwierdziła, że ona wzywała policję po czym oświadczyła funkcjonariuszom, że jednak to nie ona. Mieszkanka gminy Susz za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych w najbliższym czasie będzie tłumaczyła się przed sądem.

Pamiętajmy !

Na numery alarmowe tj. 112, 999, 998 dzwonimy tylko w uzasadnionych przypadkach. Za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych zgodnie z art. 66 Kodeksu wykroczeń sprawca podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni), karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 1.500 złotych.

Takie zachowania odciągają funkcjonariuszy od ważnych zadań. Policjanci zawsze reagują na każde zawiadomienie, więc reagują również na te fałszywe. Funkcjonariusze także informują o zdarzeniu inne instytucje.

Takich i podobnych zgłoszeń jest wiele. Przed wybraniem numeru alarmowego każdy powinien się zastanowić czy sprawa, z którą dzwoni, wymaga interwencji Policji, ponieważ wzywając bezpodstawnie policję, można przyczynić się do nieudzielenia pomocy innej osobie, która naprawdę takiej pomocy potrzebuje, a do której - w wyniku np. głupiego żartu - patrol policji nie dotrze.

