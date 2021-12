Zmarły dwie osoby, rekordowo dużo na kwarantannie

W Polsce, w ciągu minionej doby, mamy 28 542 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej z województwa śląskiego (4234), najmniej z podlaskiego (539). W województwie warmińsko - mazurskim mamy dziś 1218 nowy zakażeń.

W ciągu minionej doby, w powiecie iławskim:

Liczba przypadków śmiertelnych: 2:

choroby współistniejące wraz z COVID-19: 2

wyłącznie z powodu COVID: 0

Liczba osób objętych kwarantanną 2148

Liczba wykonanych testów: 255

Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 90

W Polsce, z powodu COVID19 zmarło 188 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 404 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii 3 732 589 / 86 796 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Te liczby z pewnością nie oddają stanu faktycznego. Jednak prawdziwy dramat jest na oddziale covid w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście. Tam wszystkie łóżka, także respiratorowe są zajęte. W szpitalu w Ostródzie wolnych łóżek jest kilka. To bardzo niepokojące, zwłaszcza teraz, gdy zakażeń mocno przybywa i będzie wzrastać liczba osób potrzebujących hospitalizacji.

Od 15 grudnia obniżone zostają limity w lokalach: w restauracjach, barach, kinach, teatrach, obiektach sakralnych, obiektach sportowych do 30 procent. Organizator, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. Zamknięte zostaną kluby i dyskotek. W lokalach zamkniętych, z wyłączeniem osób zaszczepionych będzie mogło być maksymalnie 100 klientów. Przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie obowiązywał test wykonany nie wcześniej niż 24h przed przekroczeniem granicy. Obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy. Wraca nauka zdalna, póki co od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2023 roku dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian. W kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych będzie mogło być maksymalnie 30 procent obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19). Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów. W Polsce od początku pandemii koronawirusem zakażonych było 3 732 589 osób. 86 796 zmarło.

