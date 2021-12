Franek znowu wyjedzie w trasę!

Z założenia karma dla zwierząt miała zapełnić "Franka" po sam dach. Finałem akcji była taka ilość jedzenia dla zwierząt, że jeden "Franek" czyli Fiat 126p to zdecydowanie za mało.

"Magic Old Cars" to grupa lubawskich miłośników aut klasycznych i zabytkowych, dzięki której już dwukrotnie w Lubawie na rynku odbył się "Zlot Pojazdów Klasycznych i Zabytkowych".

Na czele grupy stoi Mirosław Korzeń, który postanowił działać dalej i przeprowadził akcję zbierania pożywienia dla zwierząt z iławskiego schroniska. Parkował swojego Fiata 126p, czyli "Franka" w różnych miejscach w Lubawie, Iławie i Nowym Mieście, w ten sposób przeprowadzając zbiórkę. Hasłem przewodnim, było "wypełnienie "Franka" po sam dach".

— Pomysł na wydarzenie "po sam dach" w formie zbiórki, z wykorzystaniem zabytkowego auta, Fiata 126p o imieniu "Franek" tak naprawdę nagle wpadł mi do głowy — opowiada Mirosław Korzeń — Jest to połączenie piękna dawnej motoryzacji z nawiązaniem do Bożego Narodzenia, stąd choinka na dachu auta. Powinniśmy pamiętać o naszych czworonogach, którzy potrzebują wsparcia tak jak my 365 dni w roku. Jeśli my nie pomożemy to kto? — pyta Mirek.

Dlatego wyjechał "Frankiem" z garażu, zatrzymując się przede wszystkim na parkingach przed marketami w Lubawie, Iławie i Nowym Mieście.

—Na swojej drodze spotkałem przeróżne osoby. Było to dla mnie nowe doświadczenie, nie wiedziałem jak zostanie odebrana forma zbiórki i jaka będzie reakcja ludzi. Jak się okazało zostałem zasypany mnóstwem wsparcia i uśmiechów. To było coś niesamowitego. — wspomina Mirek.

Akcja w 2020 roku trwała od 17 grudnia do 31 grudnia, udało się zebrać 1000 kilogramów karmy suchej i mokrej.

Z wielką radością informujemy, że Franek jest gotów, już niebawem ruszy w trasę. Wiadomo gdzie i kiedy się zatrzyma, zatem koniecznie zanotujcie sobie poniższe terminy i pomóżcie zapełnić Franka po sam dach!!!

13.12 Lubawa ul. Kopernika "Biedronka" godz. 16-20

14.12 Lubawa ul. Wyzwolenia "Biedronka" godz. 16-20

15.12 Nowe Miasto Lub. ul. Grunwaldzka "Biedronka" godz. 17-20

16.12 Nowe Miasto Lub. ul. Jagiellońska "Biedronka" godz. 17-20

17.12 Iława ul. Wyszyńskiego "Kaufland" godz. 17-20

18.12 Iława ul. Marii Skłodowskiej-Curie "Biedronka" godz. 12-15

Iława ul. Kościuszki "Lidl" 15-18

19.12 Lubawa ul. Składowa "Biedronka" 12-15

Lubawa ul. Kopernika Biedronka" 15-18

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl