Mistrzostwa Gminy Lubawa w piłce nożnej OLD BOYS im. Benedykta Czarneckiego

Do sportowej rywalizacji przystąpiło 5 zespołów, które rozegrały ze sobą spotkania w systemie „każdy z każdym” 2x7 minut. Organizatorem zawodów było Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie, współorganizatorem Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy.

WYNIKI:

1. Prątnica – OLD BOYS Lubawa 0:1

2. Zielkowo – Tuszewo 1:2

3. Gmina Grodziczno – Prątnica 0:0

4. OLD BOYS Lubawa – Zielkowo 2:1

5. Tuszewo – Gmina Grodziczno 1:0

6. Prątnica – Zielkowo 2:0

7. OLD BOYS Lubawa – Tuszewo 2:2

8. Gmina Grodziczno – Zielkowo 0:3

9. Prątnica – Tuszewo 1:1

10. OLD BOYS Lubawa – Gmina Grodziczno 2:1

TABELA:

I OLD BOYS Lubawa 10 pkt. bramki 7:4

II Tuszewo 8 pkt. bramki 6:4

III Prątnica 5 pkt. bramki 3:2

IV Zielkowo 3 pkt. bramki 5:6

V Gmina Grodziczno 1 pkt. bramki 1:6

Najlepszy strzelec turnieju – Pielenc Mariusz (OLD BOYS Lubawa) – 4 bramki

Najlepszy bramkarz turnieju – Mergalski Karol (Prątnica)

Po przeprowadzeniu wszystkich gier nastąpiło podsumowanie zawodów. Kapitanowie drużyn otrzymali pamiątkowe puchary. Piłkarze drużyn z miejsc I – III dodatkowo medale. Najlepszy strzelec oraz bramkarz otrzymali pamiątkowe statuetki. Dekoracji dokonali Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, Łukasz Berent – Przewodniczący GZ LZS w Lubawie, Dariusz Liberacki – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy oraz Jan Kowalkowski – Radny Gminy Lubawa.

Po oficjalnym zakończeniu zawodnicy udali się na ciepły posiłek.

Impreza została sfinansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU MIESZKAŃCOM GMINY LUBAWA POPRZEZ POWIERZENIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH.

