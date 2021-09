Wysyp zatrzymań związanych z narkotykami w pow. iławskim

6 września: Iławscy funkcjonariusze wydziału kryminalnego w trakcie czynności służbowych ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać narkotyki. Policjanci pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie potwierdzili informacje. Okazało się, że 26 – latek w domu miał prawie 50 gramów amfetaminy oraz 25 gramów marihuany. W związku z powyższym mundurowi zatrzymali mieszkańca Iławy w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu 26 – latkowi, do którego się przyznał.

8 września 2021: Policjanci iławskiego wydziału kryminalnego w trakcie prowadzonych czynności ustalili, że jeden z mieszkańców Iławy udziela środki odurzające. Okazało się, że 37 – latek w celu osiągnięcia korzyści majątkowej sprzedawał amfetaminę. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mieszkańcowi Iławy, do którego się przyznał.

Wkrótce 37 - latek ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

9 września 2021: Iławscy policjanci w trakcie czynności służbowych ustalili, że w sierpniu na terenie Zalewa dochodziło do włamań. Jak się okazało sprawca po pokonaniu zabezpieczeń wchodził do pomieszczeń gospodarczych skąd zabierał przedmioty będąc w jego zainteresowaniu. Jak ustalili policjanci były to elektronarzędzia, proszek do prania, płyn do prania czy butla gazowa. W trakcie czynności okazało się, że sprawcą włamań jest 41 – latek. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę a w jego miejscu zamieszkania znaleźli susz roślinny. Badanie narkotestem wskazało, że jest to marihuana. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzech zarzutów mieszkańcowi Zalewa, do których się przyznał. Oświadczył, że skradzione przedmioty sprzedał ponieważ potrzebował pieniądze na swoje wydatki.

Mężczyzna w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem.

14 września 2021: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie podczas wykonywania czynności służbowych wobec dwóch mieszkańców Iławy ujawnili, że posiadają oni woreczki strunowe. W trakcie badania okazało się, że zawierały one amfetaminę. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn i osadzili w policyjnej celi.

Natomiast iławscy dzielnicowi podczas obchodu rejonu służbowego zauważyli znanego im z wcześniejszych interwencji 32 – latka. Kiedy funkcjonariusze rozmawiali z mężczyzną ten zaczął się nerwowo zachowywać. W związku z powyższym policjanci poprosili o wydanie wszystkich przedmiotów pochodzących z przestępstwa bądź mogących służyć do jego popełnienia. Po chwili okazało się co było przyczyną takiego zachowania mieszkańca Iławy. Mężczyzna w kieszeni w spodenkach miał schowane zawiniątko w folii aluminiowej z zawartością białego proszku. Badanie narkotestem wskazało, że jest to amfetamina. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Iławy i przedstawili mu zarzut, do którego się przyznał.

15 września 2021: Iławscy funkcjonariusze podczas patrolu na terenie miasta zatrzymali do kontroli drogowej kierującego renaultem. W trakcie czynności wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Policjanci skontrolowali również 20 – latka i jego samochód. Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie woreczki strunowe z zawartością suszu roślinnego oraz lufki. Badanie narkotestem wskazało, że jest to marihuana. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca gminy Iława w policyjnej celi. W związku z podejrzeniem, że 20 – latek mógł kierować samochodem pod działaniem narkotyków policjanci od mężczyzny pobrali krew do badania a także zatrzymali mu prawo jazy. Mieszkaniec gminy Iława usłyszał już zarzut posiadania narkotyków.

16 września 2021: Iławscy policjanci z Wydziały Kryminalnego ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu iławskiego może posiadać narkotyki. Funkcjonariusze uzyskali informację, że substancje psychotropowe ma mieć schowane w miejscu zamieszkania. Policjanci pojechali do domu 35 – latka gdzie potwierdzili uzyskane informacje. Okazało się, że mężczyzna w w słoikach posiadał białą pastę, która po badaniu narkotestem okazała się amfetaminą. Jak ustalili policjanci było jej 300 g. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. W trakcie dalszych czynności ustalili, że 35 – latek sprzedawał również substancje psychotropową. Policjanci przestawili zarzuty mieszkańcowi powiatu iławskiego, do których się przyznał.

