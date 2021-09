11 września, czyli trzeba wygrać na urodziny trenera. Constarct zaczyna sezon

Wychodzi na to, że Dawid Grubalski jest zodiakalną Panną. A mężczyźni spod tego znaku zodiaku są niezwykle skrupulatni, drobiazgowi, poukładani, dbają o porządek w sposób dla innych facetów niezrozumiały.

Taki jest też trener Constractu Lubawa. Wszystko musi mieć dopięte na ostatni guzik, poukładane, równiutko, niczym pod linijkę. Nie dziwi więc fakt, że gdy kończył się sezon 2020/21 (Constract zdobył w nim po raz drugi z rzędu wicemistrzostwo Polski) to w głowie szkoleniowca pochodzącego z Wałdyk w gminie Lubawa już rodził się pomysł na nową, być może lepszą (to czas pokaże) drużynę. Drobiazgowo był także przygotowany plan przygotowań zespołu do nowych rozgrywek, a ich kulminacyjnym punktem był obóz w Czechach, w trakcie którego lubawska ekipa rozegrała w ciągu czterech dni aż cztery sparingi z zespołami czeskimi.

Tzw. okres przygotowawczy, niezbyt lubiany zarówno przez kibiców, jak i często przez samych sportowców, na szczęście się kończy. Pora na to, co kibice i futsaliści lubią najbardziej, czyli na ligę! Nic tak nie motywuje do działania jak walka o punkty.

— Wiele zmian kadrowych, długi okres przygotowawczy, obóz w Czechach, dużo zmian organizacyjnych. Za Constractem szalone lato, którego owoce mamy poznać już w sobotę – o godzinie 16:00 w hali przy ulicy Świętej Barbary 45 pierwsze ligowe spotkanie sezonu 2021/2022. Rywalem – MOKS Słoneczny Stok Białystok — czytamy na portalu klubowym ksconstract.pl.

— Po ostatnim sezonie, zakończonym zdobyciem srebrnego medalu, z lubawskiego zespołu odeszli Ique Ribeiro, Vitinho, Pereira (jego nowym klubem jest Rekord Bielsko-Biała). W trakcie sezonu z klubem pożegnał się bramkarz Imanol Chavez Darias. W barwach KSC nie zagrają też Mateusz Łożyński, Nicolae Neagu i Tomasz Lutecki (nowy nabytek Dremana Opole) — informuje strona internetowa KSC.

— Nie obyło się jednak bez spektakularnych transferów do naszego klubu. Wzmocnił nas Luan grający poprzednio w bardzo mocnej lidze kazachskiej, Deco, który jest królem asyst ligi czeskiej, włoski bramkarz Tiago Casagrande czy były reprezentant hiszpańskiej młodzieżówki Lucas, a także kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski Kacper Sendlewski i zawodnik seniorskiej kadry narodowej Mateusz Madziąg. Profesjonalną umowę z klubem podpisał bramkarz Jakub Kornat — wymienia w swoim artykule Kornel Andrzejewski, prowadzący media klubowe ekipy z Lubawy.

— Wszystkie sparingowe mecze z polskimi drużynami zakończyły się pewnymi zwycięstwami. Z Pragi drużyna Dawida Grubalskiego wróciła ze zwycięstwem, porażką i dwoma remisami. Mieliśmy też w ostatnim czasie turniej we Francji reprezentacji do lat 19 oraz dwa sparingi reprezentacji Polski z Brazylią. Oba wydarzenia oczywiście z udziałem przedstawicieli KS Constract Lubawa — dodaje Andrzejewski.

A co słychać w obozie sobotnich rywali? — Białostoczanie posiadają szeroką kadrę, opartą głównie na graczach z ubiegłego sezonu. Wzmocnień szukali na ogół w niższych ligach. Wśród nowych graczy największą ciekawość wzbudzają Kamil Gryko, reprezentant polskiej młodzieżówki oraz czy Karol Buzun, który w Ekstraklasie już występował, tylko że… na trawie, w barwach Jagiellonii Białystok — przybliża Andrzejewski.

Jak informuje klub z Lubawy, bilety na mecz Constractu są do nabycia na portalu kupbilet.pl i nie będzie możliwości kupienia ich w hali. Odrębna jest procedura wejścia dla osób posiadających karnety z ubiegłego sezonu 20/21, do których trafiły maile z instrukcją (jeśli ktoś takowego nie otrzymał, proszony jest o kontakt na adres karnety@ksconstract.pl).

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl