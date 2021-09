Zamknięcie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej

Już 14 września 2021 roku w chełmińskiej farze odbędzie się uroczysta sesja zamykająca etap diecezjalny procesu oraz Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej, zwanej polską Teresą z Avila.

Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczyć będzie abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, natomiast homilię wygłosi abp Edmund Piszcz, arcybiskup senior diecezji warmińskiej, znawca postaci i duchowości Sługi Bożej, zaangażowany w przygotowania procesu beatyfikacyjnego.

3 lipca o godz. 15. w kościele pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie bp Andrzej Suski przewodniczył Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej. – Modlimy się, aby ten proces ukazał Sł. Bożą Magdalenę Mortęską w promieniach Kazania na Górze – mówił bp A. Suski.



Po Mszy św. miało miejsce zaprzysiężenie trybunału diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Sł. Bożej Mortęskiej w składzie:

ks. dr prał. Sławomir Oder - postulator procesu,

ks. dr Andrzej Scąber - delegat bp A. Suskiego,

o. dr Szczepan Tadeusz Praśkiewicz - postulator sprawiedliwości,

ks. dr kan. Mariusz Stasiak - notariusz,

ks. Paweł Kołatka - notariusz pomocniczy.



Magdalena Mortęska (1554-1631), urodzona w Pokrzywnie k. Grudziądza. Jako nastoletnia dziewczyna złożyła ślub czystości i zapragnęła wstąpić do klasztoru benedyktynek, czemu sprzeciwił się jej ojciec i umieścił ją w majątku rodzinnym w Mortęgach. Tam dojrzewało jej powołanie zakonne. Po 12 latach pobytu w Mortęgach potajemnie wstąpiła do klasztoru w Chełmnie, gdzie została ksienią. Zreformowała zakon benedyktynek w Polsce w duchu Soboru Trydenckiego, przez co wzrosła liczba powołań zakonnych. Zakładała też szkoły przyklasztorne dla kobiet i seminaria duchowne.



Tego dnia bp Andrzej Suski i bp Józef Szamocki dokonali poświęcenia kaplicy i dzwonu znajdujących się na terenie majątku w Mortęgach. To tam dojrzewało powołanie zakonne ksieni M. Mortęskiej. Obecnie właścicielami miejsca są Alina i Jan Szynakowie, którzy biorą czynny udział w szerzeniu kultu ksieni Magdaleny.



Na uroczystym otwarciu procesu obecni byli m.in. bp Andrzej Suski, bp Józef Szamocki, ks. dr kan. Marcin Staniszewski – proboszcz miejsca, ks. dr prał. Andrzej Nowicki – kanclerz Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, ks. prof. kan. Dariusz Zagórski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, kapłani i siostry zakonne – w tym liczne benedyktynki i szarytki, a także wierni świeccy – w tym Alina i Jan Szynaka – obecni właściciele majątku w Mortęgach.

źródło: Diecezja Toruńska