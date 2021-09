Samoobsługowe stacje naprawy rowerów od Ikea dla rowerzystów

Rowerem do pracy lub szkoły? To dobra decyzja przyjazna dla planety. IKEA Industry Lubawa przekazała mieszkańcom Lubawy samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Nasze codzienne decyzje są bardzo ważne w dążeniu do zdrowszego i czystszego świata. To nasze drobne działania jak segregowanie śmieci, korzystanie z wielorazowych toreb na zakupy, ale też uprawianie sportu i… jazda na rowerze. Dlaczego rower to dobry wybór? Bo jazda rowerem na krótkich dystansach jest najlepszym sposobem zmniejszenia emisji CO2.

Oddział IKEA Industry w Lubawie przekazał mieszkańcom Lubawy samoobsługowe stacje naprawy rowerów, które umożliwiają wykonanie podstawowych napraw w rowerze, czy wózku dziecięcym. Stacje naprawcze zostały zamontowane przez Urząd Miasta Lubawa przy miejskich trasach rowerowych.

- Jako IKEA Industry w sposób ciągły pracujemy z redukcją emisji CO2. W oddziale w Lubawie ponad 80% wewnętrznego transportu jest zasilane energią elektryczną, która w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie współpracujemy wyłącznie z przewoźnikami spełniającymi rygorystyczne normy w zakresie emisji spalin. Naszym pracownikom stwarzamy warunki do dojeżdżania do pracy rowerem np. monitorowane wiaty, w których mogą bezpiecznie zostawić swoje dwa kółka. A by poprawić bezpieczeństwo drogowe, zarówno naszych pracowników, jak i mieszkańców, jako firma włączyliśmy się we współsfinansowanie remontu ulicy Borek; dzięki temu powstała ścieżka rowerowa. – mówi Michał Glinka, Dyrektor finansowy w IKEA Industry Lubawa.

- Chcemy, by przekazane przez nas stacje naprawy rowerów służyły mieszkańcom Lubawy i poprawiały komfort rowerzystów. Jazda rowerem to spora oszczędność czasu, dlatego ten sposób transportu jest coraz chętniej wybierany. – dodaje.

A już 22 września przypada coroczny, międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Warto tego dnia przesiąść się na dwa kółka i w ten symboliczny sposób, zdrowszy i bardziej ekologiczny, dotrzeć do pracy czy szkoły.



IKEA Industry, będąca częścią Grupy Inter IKEA, jest największym producentem mebli drewnianych na świecie. Firma posiada 40 zakładów w 8 krajach, które zatrudniają około 17 500 pracowników. Każdego roku IKEA Industry produkuje ponad 100 mln sztuk mebli. W Polsce IKEA Industry zatrudnia blisko 10 000 pracowników w 18 zakładach produkcyjnych IKEA Industry w Polsce specjalizuje się w produkcji mebli z litego drewna oraz z płyt komórkowych i wiórowych.

IKEA Industry Lubawa

Zakład powstał w roku 1992 na bazie Spółdzielni Meblarskiej Jedność w Lubawie. Obecnie powstaje tu ponad 330 rodzajów mebli IKEA, w tym popularne regały KALLAX i łóżka MALM. Zakład zatrudnia ponad 1900 pracowników.

