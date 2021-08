Rodzone, Lubawa i Złotowo — tu policja zatrzymała pijanych piratów drogowych

W trakcie minionego weekendu na drogach powiatu doszło do 6 niegroźnych kolizji drogowych, nie odnotowano natomiast żadnego wypadku. Nikt też nie został ranny. To dobra informacja, ale niestety pijanych kierowców nie zabrakło...

Pierwszego z nietrzeźwych kierujących funkcjonariusze zatrzymali w piątek (27.08.2021r.) w miejscowości Rodzone. 21-latek pędził BMW w terenie zabudowanym z prędkością 128 km/h. Jak wykazało badanie stanu trzeźwości mężczyzny, prowadził on auto mając promil alkoholu w organizmie. Dalsze czynności policjantów doprowadziły do ustalenia, że mężczyzna w ogóle nie posiada prawa jazdy, a samochód nie był dopuszczony do ruchu. Pojazd zabezpieczono, a mężczyznę osadzono w policyjnej celi.

Z kolei w sobotę rano (28.08.2021r.) w Lubawie funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 63-letniego kierowcę audi. Okazało się, że mężczyzna prowadził auto mając 0,55 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Obaj mężczyźni za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem. Czekają ich także dotkliwe konsekwencje finansowe.

Rowerzystę z promilami policjanci ujawnili w Lubawie - miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy zatrzymani rowerzyści ukarani zostali mandatami karnymi, a rowery zostały przekazane osobom wskazanym.

Podczas tego weekendu, z uwagi na nasilone powroty z wakacyjnych wyjazdów policjanci zwracali baczną uwagę na prędkość pojazdów. Przypominali, że to właśnie prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków.

W piątek (27.08.2021) w Rodzonym policjanci zatrzymali do kontroli kierującego fordem. 30-letni kierujący przekroczył dozwoloną tu prędkość o 53 km/h. Następne rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości funkcjonariusze ujawnili w tym samym dniu, w Złotowie . Tu 28-letni kierowca opla jechał w terenie zabudowanym z prędkością 101 km/h.

