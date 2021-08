Klasyki zaparkowały na lubawskim rynku

To był drugi zlot aut klasycznych i zabytkowych na lubawskim ryku organizowany przez Magic Old Cars Lubawa. Trzeba przyznać, że ten team to już marka sama w sobie, a Mirosław Korzeń może dostać organizacyjny medal.

Może i samochodów było odrobinę mniej, może i pogoda chwilami przeszkadzała, ale to wszystko bez znaczenia. Najważniejsze, że Retro Show II Zlot Pojazdów Klasycznych i Zabytkowych zakończył się sukcesem i zebrał same pochlebne opinie. Tegoroczna edycja trwała dwa dni. W sobotę, 7 sierpnia, uczestnicy zlotu zadomowili się na polu namiotowym, które powstało specjalnie na tą okoliczność na terenie OSiR w Lubawie. Klasyki, namioty, ognisko i ...retro dyskoteka pod gwiazdami! Takie pomysły może mieć tylko Mirosław Korzeń.

— Dyskoteka była super, kto nie był, niech żałuje — mówił organizator.

W tym czasie na rynku w Lubawie już stały zaparkowane Food Trucki, które przez cały weekend karmiły mieszkańców i gości.

W niedzielne przedpołudnie, na rynek nadjechało blisko 100 pojazdów, każdy z nich pełnoletni, każdy z wyjątkową historią i nietuzinkowymi właścicielami. Organizator postanowił ich nagrodzić, przyznając tytuły: Ms & Ms - "Tytuł Miss" - dla Najlepszego Auta i jego Właścicielki; "Ma coś w sobie" Tytuł za Najbardziej Wyjątkowe Auto; "Retro Klasyk" Tytuł Najstarszego Auta; "Strudzonego Wędrowca" Tytuł Jubilata 100 lat, niech żyje nam! Nagroda dla Najstarszego Uczestnika oraz Wiatr we Włosach - Nagroda dla Najlepszego Cabrio.I tak nagrodzeni zostali: Janusz Zamkowski 1943, Sebastian Lewandowski Mercedes W108 1971, Miłosz Lewicki Triumph Spitfire 1977, Wojciech Jankowski wiek Pana 62 lata , Kasia Kłosińska Fiat 126p praz Mis-pin up Ola Sipak — nagroda za odwagę i zgłoszenie się do konkursu.

Obok sceny można było zobaczyć przedmioty z czasów PRL, które zaprezentował Marcin Raszkowski z Lubawy.

To był strzał w dziesiątkę, wystawa ta doskonale wpisała się w klimat zlotu, dając przy okazji odwiedzającym możliwość wspominania minionych czasów. Impreza ta miała także wymiar charytatywny, do skarbonki zbierane były pieniądze dla chorego Filipka. To chłopiec, który w swoim krótkim życiu przeszedł już bardzo dużo, ma poważną wadę serduszka.

— Dla Filipa Sławińskiego, zebraliśmy 2140 złote. Mocno wszystkim dziękuję — mówi Mirosław Korzeń.

Cały zlot zakończył się paradą pojazdów po ulicach Lubawy. Wszyscy zgodnie deklarowali, że za rok przyjadą ponownie. Pozostaje pytanie, czy III zlot się odbędzie?

— Mamy głowy pełne pomysłów, planujemy nie tylko kolejny zlot, ale szereg innych imprez. Obserwujcie nasz profil na Facebooku Magic Old Cars Lubawa. Dziękujemy wszystkim za obecność. II Zlot Pojazdów Klasycznych i Zabytkowych przeszedł do historii — podsumowuje Mirosław Korzeń.

Alina Laskowska

