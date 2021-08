Zgrane gospodynie z Sampławy

Nie wygrałyście wojewódzkiego etapu konkursu Polska od Kuchni, ale otrzymałyście ogromne wsparcie od mieszkańców...

– Mamy swoich fanów (śmieje się). A właściwie to fani naszych pierogów. Robimy je z różnymi farszami. W konkursie akurat miałyśmy farsz, który wymyśliłyśmy same. To były pierogi po wiejsku, według autorskiego przepisu. Ziemniaki się gotuje, potem podsmaża na smalcu, do tego dodajemy swojską kiełbaskę i kiszoną kapustę. Ja się dotychczas z takim nie spotkałam.



Pierogi według autorskiego pomysłu



Co trzeba zrobić, żeby spalić te kalorie?

– Niedługo będziemy robić wieńce dożynkowe, to na pewno pomoże (śmieje się). Trochę trzeba pochodzić, pociąć zboża. Do tego nazbierać kwiatów, dołączyć inne ozdoby. Dożynki gminne odbędą się w ostatni weekend sierpnia w Tuszewie.

Tak więc odchodzimy na razie od gotowania, ale tylko na chwilę. Nasze pierogi w Olsztynku rozeszły się w momencie. Trafiło na smakoszy. Postarałyśmy się, bo zamrożone pierogi przygotowałyśmy do konsumpcji w najlepszy możliwy sposób: zabrałyśmy swój piecyk, na którym pierogi podgrzewałyśmy w garnku z wodą. W konkursie kulinarnym wystartowało aż 19 kół gospodyń wiejskich. Konkurencja była bardzo duża. Nasze danie smakowane było przy końcu... No ale nic, idziemy dalej. Szkoda tylko, że akurat nas nie pokazano w telewizji (śmieje się), bo dzieciaki czekały.



W Olsztynku, pierwsza z lewej Agnieszka Dombrowska







Działamy zaledwie od 2017 r. (rejestracja w 2019 r.), co to jest przy innych kołach, które istnieją dziesiątki lat czasem? Mamy zamiar zapisać się do sieci kół gospodyń z naszego województwa. Liczymy wówczas na szkolenia i warsztaty oraz pomoc w organizowaniu większych wydarzeń. Jest nas 20 w kole. Pochodzimy z samej Sampławy, ale także z Lubawy, Targowiska, Białej Góry i Rakowic; ja sama jestem z Ludwichowa. Pracujemy zawodowo, prowadzimy gospodarstwa rolne, na przykład ja – razem z mężem. Członkinią jest też nasza sołtyska. Są też dziewczyny, które mają małe dzieci. Jeśli któraś nie może jechać na tego typu konkurs, to coś wcześniej przygotuje, żebyśmy zabrały. Jesteśmy zgrane. U nas jest tak, że nie wszyscy są od wszystkiego. Jedne od dekoracji, inne od gotowania, a jeszcze kolejne najlepiej robią wieńce dożynkowe czy inne rękodzieło. Uczymy się od siebie nawzajem. Koleżanka z córką mają doświadczenie z wieńcami, więc to one nas prowadzą w tej kwestii. Ktoś inny woli gotować? Nie ma problemu.







Co planujecie w najbliższym czasie? W Olsztynku

– Przymierzamy się do utworzenia koła młodzieżowego dla naszych dzieciaków. Mamy już takie córki po 10 czy 12 lat, lepią z nami pierogi (śmieje się), więc trzeba je też włączyć w struktury. Będą mogły z nami pojechać na konkurs, dostaną takie same stroje... To świeżutki pomysł, wpadłyśmy na niego raptem kilka dni temu. W najbliższym czasie chciałybyśmy zrobić też warsztaty dla dzieci z parafii, na przykład pizzowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie; mamy dużo pomysłów. Z powodu pandemii nie wyjeżdżaliśmy na wycieczki, chciałybyśmy wrócić do tego. Zawsze nam coś też UG czy GOPS zorganizuje. Seniorzy pływali po Jezioraku, pływaliśmy po Kanale Ostródzko-Elbląskim. Zawsze coś się ciekawego działo. Czekamy na powrót do tego, co było. Zawsze wystawiamy się też na dożynkach, w konkursie Kuchnia Ziemi Lubawskiej. Zapraszam do śledzenia naszej facebookowej strony, zawsze tam są informacje o tym, co akurat robimy.

Jesteście więc nowoczesnymi gospodyniami?

– Racja, z komórkami i facebookiem (śmieje się). Wychodzimy z założenia, że wtedy więcej osób włączy się w nasze działania. A lubimy też brać udział w akcjach charytatywnych, ostatnio włączyłyśmy się w pomoc dla Alicji Kołeckiej, Kacpra Kisiela i Julki Rówczyńskiej. Staramy się pomagać: na przykład coś ugotować. Tworzymy także regularnie ekipę w akcji Szlachetna Paczka.

Można na nas liczyć. To na pewno nasza cecha wspólna.

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl

Fot. KGW Sampława