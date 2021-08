Bezpieczeństwo podczas prac polowych

Trwają żniwa. Koszenie zboża, zbieranie słomy oraz siana to nieodłączny element prac polowych w tym okresie. Jest to także czas wzmożonego ruchu maszyn rolniczych na drogach, dlatego też kierujący nimi powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno podczas jazdy jak i w czasie prac na polach. Policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywania prac polowych i radzą jak uniknąć zagrożeń.

Z uwagi na okres żniw, które się rozpoczęły, na drogach pojawiły się kombajny, ciągniki przewożące słomę inne maszyny rolnicze. Poruszanie się takimi maszynami wymaga odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i kierowania pojazdem spełniającym określone wymagania techniczne takie jak sprawnie działająca sygnalizacja świetlna, trójkąt który wyróżnia pojazdy wolnobieżne, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz bezpieczną kabinę.

O bezpieczeństwie należy pamiętać jednak nie tylko na drogach. Do wypadków w okresie żniw dochodzi najczęściej na polach. Niedopuszczalne jest przewożenie osób na wysokich ładunkach tj. na przyczepach załadowanych sianem bądź słomą, grozi to ich upadkiem, a w następstwie także najechaniem na taką osobę. Niejednokrotnie rolnicy podczas zjazdu z pola stoją na zaczepie przyczepy. W momencie chwilowej utraty równowagi rolnik może spaść z dyszla wprost pod koła maszyny. A to może skończyć się śmiercią.

Podczas żniw osobami szczególnie narażonymi na niebezpieczeństwo są dzieci. Pracujący w polu rodzice powinni zawsze pamiętać, by w stacyjce pojazdu nie pozostawiać kluczyków. Dziecko przebywające w kabinie ciągnika bez problemu może go uruchomić. Najważniejszą zasadą jest jednak, by przed każdym uruchomieniem i przejazdem maszyny sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się ludzie. Pozwoli to uniknąć przypadków najechania na osoby odpoczywające w cieniu sprzętu rolniczego i pod przyczepami.

Jak uniknąć zagrożeń?

Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych

Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.

Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.

W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby się bawić. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.

Nie pozwólmy dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.

Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.

Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!

Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!

Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach

W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy i nie pozwalaj, by inni to czynili!

Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!

KPP