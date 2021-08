Rowerami szlakiem jezior Ziemi Lubawskiej

Choć tuż przed startem nad Lubawą przeszła ulewa, na parkingu przy Banku Spółdzielczym pojawiło się niemal trzydziestu śmiałków gotowych spędzić aktywnie to wakacyjne popołudnie, przy okazji poznając walory przyrodnicze i historię naszego regionu.

Trasa wyprawy o długości ok. 48 km łączyła pięć jezior i wiodła przez miejscowości Zwiniarz, Hartowiec, Grądy, Rynek, Linowiec i Tuszewo. O charakterystycznych cechach poszczególnych akwenów oraz ich walorach przyrodniczo-krajobrazowych opowiedział uczestnikom Mateusz Szauer, zaś o historii miejscowości ciekawe prelekcje wygłosili Dariusz Kawka i Marcin Deka. Rowerzyści mieli również okazję obejrzeć od środka zabytkowy Kościół pw. Św. Mikołaja w Zwiniarzu. Humory wszystkim dopisywały, pogoda także po raz kolejny okazała się łaskawa i niemal cała wycieczka przebiegała w promieniach wakacyjnego słońca. Piękne okoliczne krajobrazy z pewnością na długo zapadną w pamięci uczestników.

Przy okazji wycieczki odbyła się zbiórka charytatywna na leki dla małej Alicji Kołeckiej z Lubawy, która w październiku przejdzie długo oczekiwaną operację oka. Rowerzyści po raz kolejny pokazali, że chęć niesienia pomocy mają w genach, gdyż udało się zebrać kwotę 767 zł. Tych, którzy nie mogli być z nami, a także chcieliby pomóc, zachęcamy do wpłat na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” z dopiskiem „Alicja Kołecka” (https://bit.ly/2TRp42h).

Jak mówi Mateusz Szauer, inicjator tego wydarzenia: - Ponownie nie zabrakło ludzi dobrej woli, którzy pomogli nam przygotować tę wyprawę. Szczególne podziękowania kierujemy dla Adrianny Modras i Mieszkanek Zwiniarza, które przygotowały pierwszy pyszny poczęstunek na trasie oraz Pań działających w Kole Gospodyń Wiejskich w Tuszewie z sołtys Ewą Budzińską na czele, która pomogła w organizacji poczęstunku na zakończenie wycieczki. Jak dodaje: - Organizacyjnie wsparli uczestników także Mieczysław Zelma, Marcin Deka oraz miejscy radni Dariusz Kawka i Patryk Łowin. Nad bezpieczeństwem uczestników tym razem czuwali ratownicy z Iławskiej Grupy Ratownictwa, którym bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

Wycieczka odbyła się w ramach cyklu spotkań związanych z kulturą i historią Lubawy oraz Ziemi Lubawskiej realizowany przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Iławski. Organizatorzy zapowiadają, że kolejna odsłona cyklu odbędzie się we wrześniu, a tematem przewodnim będzie dawna granica polsko-niemiecka przebiegająca nieopodal Lubawy. Już dziś serdecznie zapraszamy!

lubawa@gazetaolsztynska.pl