Tego jeszcze nie było. Oszukują "na strażaka"

W ostatnich dniach doszło do zdarzenia, podczas którego osoby przebrane w mundur próbowały dostać się do mieszkania chorego mężczyzny, informując go, że przyszli na kontrolę przeciwpożarową. Na szczęście tym razem mężczyzna nie wpuścił ich do mieszkania.

Przestępcy działając metodą tzw. „na wnuczka”, „na policjanta” a teraz również „na strażaka” oszukują głównie osoby starsze. Wyłudzają pieniądze i kosztowności, które często stanowią dorobek całego życia.

Pamiętajmy więc o naszych rodzicach i dziadkach. Przekażmy im, że strażacy nie prowadzą kontroli prywatnych mieszkań. Informujmy ich o tym, że są osoby, które tak naprawdę chcą ich oszukać i wyłudzić od nich oszczędności całego życia.

Zespół Prasowy KG PSP

