Mieszkaniec NML pędził w Rodzonym

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 34–latkowi. Mieszkaniec powiatu nowomiejskiego jechał za szybko w terenie zabudowanym, kierował motocyklem, pomimo orzeczonego zakazu sądowego i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Natomiast 55–latek będzie tłumaczył się z kierowania motorowerem pod wpływem alkoholu.

Wczoraj (7 lipca) po godzinie 10:00 policjanci iławskiego ruchu drogowego w Rodzonym zauważyli kierującego motocyklem, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Jak się okazało, mężczyzna jechał z prędkością 126 km/h na obowiązującej pięćdziesiątce. W związku z popełnionym przez mężczyznę wykroczeniem funkcjonariusze chcieli zatrzymać go do kontroli drogowej. Motocyklista, zbliżając się do patrolu policji na dawany znak do zatrzymania zwolnił, jednak po chwili gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze natychmiast udali się w pościg za kierującym suzuki. Po kilkuset metrach policjanci zatrzymali kierującego. Okazał się nim 34–latek. Policjanci wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili dokumenty pojazdu. W trakcie czynności okazało się, że mieszkaniec powiatu nowomiejskiego ma aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i przedstawili mu zarzut, a motocykl przekazali osobie wskazanej przez zatrzymanego.

Natomiast w Lubawie w trakcie czynności służbowych policjanci zatrzymali kierującego motorowerem. Jak się okazało, mieszkaniec gminy Lubawa kierował jednośladem, mając 0,3 promila alkoholu w organizmie.

Teraz obaj mężczyźni ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

oprac. eka na podstawie informacji KPP Iława