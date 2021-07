KGW Kazanki z Kazanic prezentują swoje Fraszynki w "Bitwie Regionów"

Bitwa Regionów to największy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Do tegorocznej edycji, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kazaniach, zgłosiły swój przepis na fraszynki.

Co to takiego?

Fraszynki to potrawa regionalna, która była podawana w domach o ubogim statucie majątkowy "chłopi" ( wersja uboga - samo ciasto bez nadzienia) jak i w domach bogatych (ciasto z nadzieniem z mięsnym). Fraszynki możemy podać z sosem grzybowym, śmietaną lub " bez niczego".

Fraszynki w wykonaniu KGW Kazanki z Kazanic to z pewnością cudowna, kulinarna przygoda. Czy podejmiesz wyzwanie i zrobisz w swoim domu popisowe danie pań z Kazanic? Jest okazja, ponieważ KGW Kazanice dzieli się z nami przepisem.

Opis receptury i przepis wykonania zgłaszanej potrawy konkursowej, w tym lista składników.

Masa na ciasto:

1 kg ugotowanych rozdrobnionych ziemniaków

2 jajka całe

sól do smaku

250 g mąki ziemniaczanej

farsz:

2 jajka ugotowane na twardo pokrojone w kosteczkę

2 cebule pokrojone w kostkę

150 g ugotowanego mięsa - zmielone ( może być drobiowe lub wieprzowe)

szczypior

pieprz , sól

oliwa lub masło klarowane do smażenia

Z podanych składników wyrabiamy jednolita masę, formujemy placuszki ( aby się ciasto nie kleiło do rąk, możemy użyć do podsypania mąki ziemniaczanej) na każdy placuszek kładziemy wcześniej przygotowany farsz, formujemy owalne krokieciki, smażymy na złoty kolor z dwóch stron. Fraszynki możemy podać z sosem grzybowym.

Produkty: ziemniaki, jajka, cebula, szczypiorek, mięso (mielone wieprzowe lub drobiowe), sól, pieprz, tłuszcz do smażenia (olej rzepakowy, masło klarowane)

Produkty pochodzą z regionu, gdzie przeważają uprawy ziemniaków, cebuli oraz hodowli drobiu i trzody chlewnej.

Dajcie znać jak Wam poszło gotowanie, a wszystkich zachęcamy do trzymania kciuków. Jesteśmy pewni, że fraszynki z Kazanic podbiją serca jurorów w "Bitwie Regionów". Wyniki poznamy ostatniego dnia lipca.

red.al

lubawa@gazetaolsztynska.pl