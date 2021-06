Radosław Ochlak z Rumienicy wygrał VI Festiwal Gwary Lubawskiej, na drugim miejscu Kacper Pokojski z Lubawy! [VIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że m.in. to, co nas - mieszkańców Ziemi Lubawskiej odróżnia od innych, to nasza lubawska gwara. Czy gwara jest dla Was formą naszej oryginalności i tożsamości, czy raczej powodem, przez który z nas się śmieją?

Temat gwary lubawskiej, w naszym serwisie internetowym, spotyka się z dużym zainteresowaniem. Zatem wiemy już, że nie wstydzimy się oryginalności języka ziemi lubawskiej. Mało tego, wciąż go używamy.

Lista zwrotów i określeń jest długa, co fantastycznie zaprezentowali uczestnicy VI Festiwalu Gwary Lubawskiej, który odbył się w minionym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

Gwarę lubawską zaprezentowało 9 uczestników, którzy nadesłali swoje zgłoszenia do organizatorów, a byli nimi: Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście.

Wszystkie zgłoszenia oceniało jury w składzie: Jerzy Czapliński, Barbara Kant-Maciejewska, Elżbieta Grzonkowska oraz Marcin Zalewski.

Patronem medialnym był "Głos Lubawski" i "Gazeta Nowomiejska".

Tegoroczną edycję Festiwalu Gwary Lubawskiej wygrał Radosław Ochlak, uczeń Szkoły Podstawowej w Rumienicy, drugi był Kacper Pokojski z Lubawy, a na trzecim miejscu uplasowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Rumianie: Zuzanna Liberacka, Patrycja Szczawińska, Łukasz Gajek.

Jury przyznało także wyróżnienie, a otrzymała je Maja Bogacka ze Szkoły Podstawowej w Lubawie oraz Ivette Bendkowski ze Szkoły Podstawowej w Radomnie.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Bernard Jacek Standara był nauczycielem, prężnie prowadził lubawską drużynę harcerską, był redaktorem i lubawianinem, który chyba najaktywniej propagował gwarę lubawską. Od kilkunastu lat na łamach "Głosu Lubawskiego" przedstawiał cykl "Gawęd Klimka z Dybzaka", czyli zabawnych historyjek pisanych właśnie gwarą lubawską. Był lokalnym patriotą, a Lubawę i Ziemię Lubawską po prostu kochał. Zmarł 6 marca 2014 roku.

Na stronie www.gazetaolsztynska.pl/lubawa można poczytać słynne Gawędy Klimka z Dybzaka w całości pisane gwarą lubawską.

