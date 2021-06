Aż 42 samochody niewłaściwie zaparkowane w Ostaszewie nad Jeziorem Hartowiec

Ok godz. 17:15 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy policji otrzymał informację dotyczącą nieprawidłowego parkowania pojazdów na drodze gruntowej dojazdowej do plaży nad Jeziorem Hartowieckim w miejscowości Ostaszewo. Policjanci, którzy pojechali w miejsce interwencji zastali tam 42 samochody, których kierujący nie zastosowali się do znaku pionowego B-36 „zakaz zatrzymywania się” na drodze gruntowej. Funkcjonariusze z przeprowadzonej interwencji sporządzili dokumentację.

Za powyższe wykroczenie zgodnie z taryfikatorem grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.

Policjanci zapowiadają, że stanowczo będą reagowali na tego typu wykroczenia a sprawcy tych wykroczeń poniosą konsekwencje.

O czym warto pamiętać parkując samochód? Co mówią przepisy?

Zasady dotyczące parkowania znajdziemy w ustawie "Prawo o ruchu drogowym". Ustawodawca określił tam miejsca i sytuacje, w których zatrzymanie i postój są dozwolone.

Przede wszystkim, musimy pamiętać, że zatrzymać pojazd możemy tylko w miejscach, w których jest on widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zatrzymujemy się jak najbliżej krawędzi jezdni, równolegle do niej. Nasz samochód pod żadnym pozorem nie może tamować ruchu. Poza obszarem zabudowanym powinniśmy zatrzymywać się poza jezdnią. Uważamy oczywiście na znaki i pod żadnym pozorem nie parkujemy przy zakazach.

KPP Nowe Miasto