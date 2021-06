Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do jednostki z Byszwałdu jeszcze w tym roku

W 2021 roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%) - poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Z terenu gminy Lubawa, na liście jednostek, które otrzymają wsparcie jest [b]Ochotnicza Straż Pożarna z Byszwałdu.