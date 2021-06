Przed Wami Mała Księżniczka Kornelia i Mały Książę Franciszek

W ciągu ostatnich kilku tygodni mieliśmy okazję poznać wiele fantastycznych dzieci. To kandydaci do tytułu "Małego Księcia" i "Małej Księżniczki", biorący udział w naszej plebiscytowej zabawie. Serdecznie dziękujemy rodzicom i opiekunom za nadesłane zgłoszenia, dzięki temu niemal każdego dnia, mogliśmy na profilu społecznościowym "Głosu Lubawskiego" uśmiechać się na widok uroczych pociech. W nawet najbardziej pochmurny dzień, to właśnie dzieci powodują, że świat jest kolorowy, to dzięki nim, nasz dorosły świat jest weselszy, radośniejszy, pełen bezinteresownej miłości i ciepłych gestów.

Plebiscyt "Mały Książę", "Mała Księżniczka" trwał od 17 kwietnia. Przez ten czas odbywało się głosowanie za pomocą SMS-ów. O tytuł "Małej Księżniczki" walczyło 9 dziewczynek, a o tytuł "Małego Księcia" 6 chłopców. Decyzją Czytelników i Internautów "Głosu Lubawskiego" Kornelia Wietecha z Lubawy została "Małą Księżniczką", a "Małym Księciem" został Franciszek Szymański z Lubawy.

Franciszek Szymański to zaledwie 3-miesięczny lubawianin. Urodził do dokładnie 15 lutego 2021 r., a już wygrał w plebiscycie Głosu Lubawskiego. To mama, Weronika Budzińska, wpadła na pomysł, by go zgłosić. Cała rodzinka – mama, Franio i tata Paweł Szymański – mieszka w Lubawie.

– Na razie, póki synek jest malutki, jesteśmy razem w domu. Jeśli za rok pojawi się opcja mojego powrotu do pracy, wówczas zostanie z nianią lub będziemy liczyć na babcie – mówi mama Franka, która przed ciążą pracowała w Szkłomalu. Jej pasją (związaną także z wykształceniem) jest fotografia. Zatem nagroda w plebiscycie, czyli sesja fotograficzna, którą wykona Foto Venus Iwona Pruchniewska, będzie okazją do podejrzenia profesjonalisty przy pracy. – My lubimy takie rzeczy – śmieje się pani Weronika. – Czasami nawet uda się Franiowi zapozować do zdjęcia. Wszystko zależy od jego nastroju.

Wiadomo, jak każda mama, także i pani Weronika ma swoje metody na rozweselenie synka. Żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba skupić jego uwagę. A rozbawienie jest najlepszym sposobem. – Gdy tylko podnoszę aparat do góry, nie chce pozować. A gdy go schowam – od razu zabiera się do pozowania i nawet się śmieje – opowiada pani Weronika. Czasem zatem chłopca trzeba podejść sposobem. Może nawet schować się z aparatem i zabawiać. Najlepiej zabawianie wychodzi dziadkowi Jarkowi. Franuś lubi zabawę w "a kuku", głaskanie po pleckach. Uwielbia, kiedy dziadek śpiewa mu piosenki. Najczęściej są to piosenki, które z dzieciństwa pamięta także mama chłopca: "Wlazł kotek na płotek", "Biedroneczki są w kropeczki", "Miś Uszatek". Poza tym dziadzio Jarek i Franek dużo ze sobą "rozmawiają".

Chłopiec jest obecnie na etapie picia mleka i to uwielbia! Jest zdrowym, szczęśliwym dzieckiem, nawet kolki ma już za sobą. Często się uśmiecha, jest pogodnym chłopcem. – Kiedy włączę mu leżaczek z wibracjami i melodyjką, to wręcz szaleje z radości – opowiada jego mama. Mata edukacyjna powoduje u chłopca ogromną radość, objawiającą się kopaniem nóżkami i intensywnym machaniem rączkami.

Pani Weronika przyznaje, że jest typem mamy szukającym wiadomości w internecie. Lubi wiedzieć, jakie są kolejne etapy rozwoju dziecka. Przyznaje, że bywa nawet nadopiekuńcza. – To pierwsze nasze dziecko, to może dlatego – mówi mama jedynaka. – Najbliższe dzieci w rodzinie mamy w Szwarcenowie i synek reaguje na nie bardzo pozytywnie, śmieje się.

Ten towarzyski młody człowiek zajął nie tylko pierwsze miejsce w lokalnym plebiscycie "Mały Książę", ale i trzecie w całym województwie! Serdeczne gratulacje!

W dziewczęcej części naszego plebiscytu zwyciężyła Kornelia Wietecha. To ona została "Małą Księżniczką" roku 2021. Dziewczynka ma dwa lata. Bardzo lubi oglądać, jak mama wykonuje makijaże.

Ma już nawet swój pierwszy drewniany zestaw kosmetyków, którym codziennie się "upiększa". Po mamie Katarzynie rośnie w niej zamiłowanie do branży beauty, a po tacie Arkadiuszu – do piłki nożnej, ponieważ był on piłkarzem Jezioraka Iława i Motoru Lubawa. Co jeszcze lubi robić? Układać puzzle ze świnką Peppą! Na czasie jest też Psi Patrol, ale póki co nie ma jakiegoś głównego bajkowego ulubieńca. Bardzo lubi piłki, przesiaduje w basenie z kulkami. – Kiedy jesteśmy w sklepie, także na piłki głównie zwraca uwagę – opowiada. Z Kornelią można się już całkiem nieźle porozumieć. Zaczyna powolutku, po troszeczku mówić. Pierwsze słowo? "Baba"! Mama była troszkę zazdrosna, ale za to teraz słyszy ciągle "mama".



Nelka jest bardzo wszędobylskim i energicznym dzieckiem. Rzadko choruje, nawet katar się jej nie ima. Jest jedynaczką, uwielbianą przez cała rodzinę. W plebiscycie czynny udział brały babcie: Bernasia i Walercia.

Dziewczynka jak na razie przebywa w domu z mamą. Czas spędzają na samych przyjemnościach. Nela bardzo lubi jeść owoce: borówki, winogrona, arbuza, ananasa. Kiedy wychodzą na dwór, mała czuje się jak ryba w wodzie. Trampolina i zjeżdżalnia są jej królestwem! Lubi też się bawić w piaskownicy. Uwielbia się stroić. Nosi sukienki, najlepiej różowe. – Każdą sukienkę, którą kupię, od razu przymierza, idzie się przejrzeć w lustrze. Typowa kobietka – opowiada jej mama. Sesja zdjęciowa od Foto Venus będzie zatem idealnym prezentem! W tej chwili jednym z ulubionych zajęć pani Kasi i Kornelki to robienie zdjęć. A co to się będzie działo na sesji!



Dziękujemy za ufundowanie sesji fotograficznych dla naszych małych zwycięzców pani Iwonie Pruchniewskiej z Foto Venus. Studio i laboratorium mieszczą się w Lubawie przy ulicy Poznańskiej 1. To tu można wykonać zdjęcie do dokumentów czy też różnego rodzaju sesje fotograficzne. Na miejscu można także wywołać zdjęcia i kupić akcesoria foto lub gadżety z własnym zdjęciem. Potrzebujesz reportażu ślubnego lub z innej rodzinnej uroczystości? Foto Venus czeka na Ciebie! Tel. 89 645 22 87 lub 503 136 664. Nowością jest aplikacja Mobilny Foto Kiosk. Po wpisaniu kodu 95 16 można wysłać zdjęcia do wywołania bezpośrednio z telefonu.







Plebiscyty "Mały Książę" i "Mała Księżniczka" równocześnie trwały we wszystkich powiatach województwa warmińsko—mazurskiego. Z wielką radością przyjęliśmy informację, że Kornelia Wietecha została zwyciężczynią nie tylko w "Głosie Lubawskim", ale także w całym województwie warmińsko mazurskim. Na drugim miejscu w rankingu regionalnym znalazła się Klara Grosanc z Mortąg, piąta w województwie jest Adelka Tretalska z Lubawy. Wśród chłopców, w województwie trzeci jest Franciszek Szymański z Lubawy, szósty Marcel Wiergowski z Lubawy, dziewiąty Oliwier Jedliński z Lubawy, a pierwszą dziesiątkę w województwie zamyka Fabian Chyrzyński z Lubawy.





Edyta Kocyła-Pawłowska / Alina Laskowska

fot. archiwum prywatne