Po Lubawie, na rowerze z promilami!

Godzina 13:00 a on już miał półtora promila. Na dodatek postanowił wsiąść na rower. Zawsze lepiej niż za kierownicę, ale to pijany rowerzysta to także ogromne zagrożenie.

Wysoka grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności, a przede wszystkim ryzyko utraty zdrowia lub życia - to dla niektórych wciąż za mało, by zniechęcić ich do nieodpowiedzialnych zachowań. Policjanci wobec osób rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego i stwarzających realne zagrożenie dla innych użytkowników dróg nie mają taryfy ulgowej.

Pijanego rowerzystę zatrzymali policjanci kilka minut przed godziną 13:00 na jednej z lubawskich ulic. W trakcie czynności okazało się, że 19 – latek kierował jednośladem mając 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Rower został zabezpieczony w komisariacie policji a mężczyzna zwolniony po wykonaniu z nim czynności.

Za wykroczenie polegające na kierowaniu rowerem po użyciu alkoholu (między 0,2 promila a 0,5 promila we krwi) rowerzysta zapłaci od 300 do 500 złotych. Za jazdę pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila we krwi) – 500 złotych.

KPP Iława/ red

lubawa@gazetaolsztynska.pl