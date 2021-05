Dostał 10 punktów w Rodzonym. Za co? Odpowiedź może być tylko jedna...

No to już weekendowa "tradycja". Kolejny kierowca w miejscowości Rodzone chyba nie zauważył znaku "teren zabudowany".

W Rodzonym, podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem.

29 – latek jechał samochodem w terenie zabudowanym z prędkością 105 km/h.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy a za popełnione wykroczenie ukarali mandatem i jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych.

Wysoka grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności, a przede wszystkim ryzyko utraty zdrowia lub życia - to dla niektórych wciąż za mało, by zniechęcić ich do nieodpowiedzialnych zachowań za kierownicą. Policjanci wobec osób rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego i stwarzających realne zagrożenie dla innych użytkowników dróg nie mają taryfy ulgowej.

KPP Iława/red