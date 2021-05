Constract bliski obrony tytułu wicemistrza Polski

A ponieważ trzeci w tabeli Piast Gliwice tylko zremisował swój mecz w stolicy, więc przewaga lubawian nad rywalem ze Śląska wzrosła do pięciu punktów. Do końca sezonu zostały już tylko dwie kolejki.

* Słoneczny Stok Białystok – Constract Lubawa 1:6 (1:4)

0:1 – Piórkowski (12), 1:1 – Szostak (13), 1:2 – Vitinho (15), 1:3 – Pedrinho (16), 1:4 – Piórkowski (19), 1:5 – Lutecki (34), 1:6 – Pedrinho (40)

CONSTRACT: G. Okuniewski, Kornat – Henrique, Kaniewski, Lutecki, Grubalski, Piórkowski, Łożyński, Pedrinho, Kriezel, Ossowski, Ribeiro, Vitinho, J. Okuniewski

Na pierwsze trafienie trzeba było poczekać do 12. minuty, kiedy do bramki gospodarzy trafił Bartłomiej Piórkowski. Odpowiedź rywali była natychmiastowa, więc zanosiło się na ciężki bój, ale Constract w ciągu niespełna pięciu minut dołożył do wyniku jeszcze trzy gole (Vitinho, Pedrinho i znów Piórkowski), uspokajając sytuację.

Po przerwie goście zdobyli jeszcze dwie bramki, wygrali 6:1 i... ucieszyli się z wieści płynących z Warszawy, gdzie Piast wygrywał z AZS UW Wilanów już 3:0, ale ostatecznie musiał się zadowolić tylko jednym punktem. Constract odskoczył więc swojemu najgroźniejszemu rywalowi na pięć punktów...

„Teraz przed nami mecz wyjazdowy z Piastem w Gliwicach [sobota 22 maja, godz. 12.00 — przyp. red.] i na koniec u siebie z AZS UŚ Katowice. Na dobrą sprawę musielibyśmy przegrać oba mecze, aby stracić srebro. Czy to możliwe? Sport widział spełnienie się niejednego czarnego scenariusza, więc solidną pracą i dobrą postawą zespół KSC będzie pracował na swój wielki sukces” – zapewnił na swojej oficjalnej stronie KS Constract.

* Inne mecze 32. kolejki: AZS UW Wilanów Warszawa – Piast Gliwice 5:5, Futsal Leszno – Dreman Opole Komprachcice 8:7, Futsal Team Brzeg – GSF Gliwice 4:2, Red Devils Chojnice – Clearex Chorzów 3:8, LSSS Lębork – FC Toruń 2:3, Red Dragons Pniewy – Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 3:3, Gatta Zduńska Wola – AZS UŚ Katowice 0:5 vo; pauzował Rekord Bielsko-Biała.

FUTSAL EKSTRAKLASA

1. Rekord 84 221:58

2. Constract 73 141:50

3. Piast 68 124:51

4. Clearex 56 117:79

5. Leszno 48 109:89

6. Orzeł* 47 79:73

7. Pniewy* 47 94:75

8. FC Toruń 42 66:87

9. Lębork 40 84:103

10. Dreman 37 81:104

11. Chojnice** 34 92:123

12. Białystok* 32 70:115

13. Brzeg 30 77:108

14. AZS UW 30 80:110

15. AZS UŚ 21 73:112

16. GSF 10 65:163

17. Gatta 27 57:130

Uwaga, Gatta Zduńska Wola wycofała się z rozgrywek po 17. kolejce.

pes