Także z Lubawy pojechali w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

W minioną niedzielę, odbył się 17 Rajd Papieski, który podsumowuje jego główny organizator Krzysztof Zakreta.

Pod patronatem Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego odbył się 17. Rajd Papieski w hołdzie papieżowi św. Janowi Pawłowi II. Organizatorzy i liderzy grup „Express”, „Maxi” i „Rodzinna”: Waldemar Suski, Krzysztof Zakreta i Dariusz Paczkowski dla uczestników rajdu przygotowali trzy trasy: 110 km, 77 km i 27 km. To pierwszy rajd rowerowy od 9 października 2020 roku odbywający się bez obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. Prognozy na dzień zapowiadały się dość optymistycznie, zza chmur wyglądało słoneczko, było 15°C, miał padać deszcz, ale na wschodzie i zachodzie kraju. Przed godziną 9 na placu obok amfiteatru przy Bulwarze Jana Pawła II zaczęli gromadzić się pierwsi rowerzyści. Udający się z posługą kapłańską o. Tadeusz Rzekiecki OMI pobłogosławił zgromadzonych.

O godzinie 9.00, w tempie 25 km/h, w 110 km trasę: Iława, Lubawa, Marwałd, Samin, Szyldak, Samborowo, Gizerek, Iława wyruszyła grupa „Express” prowadzona przez Waldemara Suskiego. W grupie pojechało ośmiu iławskich rowerzystów i jeden z NML. W Lubawie pod kinem „Pokój” do grupy dołączyło dwóch lubawskich rowerzystów Daniel Zakrzewski i Krzysztof Machnij oraz Tomasz Ewertowski z Rożentala. Znakomita nawierzchnia dróg sprzyjała pokonywaniu trasy ze średnią prędkością ponad 29 km/h. O godzinie 12.40 grupa dotarła do Gizerka, zapaliła znicze, odśpiewała „Barkę”, zrobiła pamiątkowe zdjęcia i o godzinie 13.30 zameldowała się w Iławie.

Słoneczko rozgrzewało twarze rowerzystów przygotowujących się do startu grupy „Maxi” prowadzonej przez Krzysztofa Zakretę. O godzinie 9.37 w trasę 77 km wokół całego Jezioraka w tempie 20 km/h ruszyło 35 rowerzystów, wśród nich 8 kobiet. Na rajd przybyli z Bydgoszczy, Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Stradomna i Iławy. Trasa wiodła malowniczymi terenami Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego przez Siemiany, Jerzwałd, Zalewo, Śliwę, Sąpy, Gizerek i Iławę. Słoneczko przygrzewało, natomiast za Borecznem zaczęły pojawiać się chmury deszczowe. Jak to mówił Roman, gdy troszkę popadało, na jednej z pielgrzymek „Jan Paweł II z Nieba nas błogosławi”. Jan Paweł II z Nieba pobłogosławił wszystkie grupy, najbardziej obficie pod Gizerkiem grupę „Maxi” O godzinie 13.30 rowerzyści dotarli do Gizerka i skorzystali z okazji docenienia wspaniałej inicjatywy Wójta Gminy Iława wybudowania w Gizerku wiaty dla rowerzystów z miejscami do siedzenia, stojakami dla rowerów i stacją naprawczą. Tego dnia padł tam rekord pojemności. Pod wiatą przed ulewą schroniło się 35 rowerzystów z rowerami. Pielgrzymi tam odśpiewali ulubioną pieśń Oazową Jana Pawła II „Barkę”. Wielokrotny i najstarszy uczestnik, 78-letni pan Franciszek Wcisła w imieniu wszystkich uczestników rajdu pod papieską kapliczką złożył bukiet składający się z 17 biało-czerwono-żółtych kwiatów. Przed godziną 15, ze średnią prędkością 21 km/h, ostatni rowerzyści zameldowali się w Iławie.

Stan nawierzchni dróg na odcinkach w okolicach Siemian, Jerzwałdu, Dobrzyk, Sąp i Makowa budzi poważny niepokój rowerzystów i martwi, że problemem zagrażającym ich bezpieczeństwu nie zajmują się instytucje do tego powołane. Jeziorak to przecież nasza duma, stan dróg wokół niego - wręcz przeciwnie.



O godzinie 10.00 z placu spod amfiteatru na 27 km trasę w tempie 12 km/h wystartowała grupa „Rodzinna” prowadzona przez Mirosława Winickiego i Grzegorza Gerycha. Na wspólny przejazd szlakiem „Papieskiej Kalwarii Pojezierza Iławskiego” przez Szałkowo, Gizerek, Tynawałd, Wolę Kamieńską, Windyki, Kamień Mały, Kamień Duży i Iławę ruszyło 28 pasjonatów dwóch kółek z Nowego Miasta Lubawskiego i Iławy. O godzinie 11.20 dotarli oni do Gizerka, zapalili znicze, odśpiewali „Barkę” i zrobili pamiątkowe zdjęcia. Przed godziną 13 z uśmiechem na twarzach zameldowali się w Iławie.

Na trasie, uczestnicy wspominali pielgrzymki po Polsce Jana Pawła II, m.in. spotkania w Elblągu i Pelplinie. Każdy wówczas chciał być jak najbliżej ciałem i duchem z naszym papieżem. Nawet wówczas, gdy dzieliły od niego duże odległości, czuł tę Jego bliskość, opiekę i wstawiennictwo. To była moc, która rozwiązywała wiele problemów. Wspominaliśmy również zamykającą księgę ewangeliarza na trumnie z ciałem Jana Pawła II, która symbolizowała obecność Ducha Świętego, ale również jak widzimy, zamknęła pewien etap w dziejach Polski, solidarności, jedności, dumy, zaufania. Rozmawialiśmy o naszych dokonania i planach na rowerowe przygody, jak również o wzorcowej organizacji papieskiego rajdu w 2019 roku, z orkiestrą z Budowlanki i smakołykami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tynwałdu przy wsparciu Pani Sołtys Danuty Nowickiej i Wójta Gminy Iława.

Panu Wójtowi Krzysztofowi Harmacińskiemu bardzo dziękujemy za ufundowanie upominków dla najstarszych i najmłodszych uczestników 17. Rajdu Papieskiego grup „Express”, „Maxi” i „Rodzinnej”. Z rąk liderów grup upominki otrzymali: Henryk Dembiński, Daniel Zakrzewski, Franciszek Wcisła, Robert Żuralski, Grzegorz Gerych i Lena Miłosek. Gratulujemy!

W rajdzie udział wzięło 75 rowerzystów i niezliczona ilość uczestników indywidualnych.

Od 2 kwietnia 2005 roku odbyło się 17 pielgrzymek wokół Jezioraka, w których 529 rowerzystów przejechało 1366 km, 4 pielgrzymki kajakowe, w których 19 kajakarzy przepłynęło 70 km, 6 pielgrzymek „Rodzinnych”, w których 263 rowerzystów przejechało 153 km i 2 pielgrzymki „Express”, w których 20 rowerzystów pokonało 220 km. Łącznie pokonaliśmy 1809 km, czyli drogę z Iławy do Watykanu.

Wszystkim uczestnikom 17. Rajdu Papieskiego w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w imieniu organizatorów i Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego serdecznie dziękujemy za udział, wytrwałość i wspaniałą atmosferę na trasie przejazdu. Spotykamy się ponownie za rok w niedzielę, 27. marca 2022 roku. „Express” startuje o godz. 9.20, „Maxi” godz. 9.37, „Rodzinna” godz. 12.00.



Do zobaczenia na trasie — Krzysztof Zakreta