LUBAWA || Zaglądamy do portfeli szefów szkół i jednostek

Osoby pełniące funkcje publiczne co roku do 30 kwietnia muszą składać oświadczenia majątkowe. Są one jawne, zgodnie z zasadą "patrzymy władzy na ręce".

Dane, które prezentujemy poniżej, pochodzą z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej na stronach miasta oraz gminy Lubawa i dotyczą oświadczeń majątkowych za rok 2019.

Dyrektorzy szkół podstawowych



MIASTO LUBAWA

Dyrektor SP im. M. Kopernika Mirosław Kowalczyk

Mieszkanie o pow. 62 m kw., wartość ok. 280.000 zł, współwłasność

Inne dochody: stosunek pracy 140.899,55 zł, działalność wykonywana osobiście, w tym umowy zlecenie 7.366,28 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy peugeot 3008, 2011 r.

GMINA LUBAWA

Dyrektor SP w Tuszewie Lucyna Jabłońska

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 400.000 zł

Działka budowlana o pow. 12 ar, wartość 61.000 zł, współwłasność małżeńska

Inne dochody: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 72.433,92 zł, dochód z tytułu umowy zlecenia 15.862,39 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: seat altea XL, 2007 r.

Pełniąca obowiązki dyrektora SP w Kazanicach Kamila Kądziela

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 24.228,18 zł

Dom o pow. 95,80 m kw., wartość 442.500 zł, własność

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: opel zafira B, 2006 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt hipoteczny w Banku PEKAO s.a. 387.799,24 zł na zakup domu; kredyt hipoteczny w Banku PEKAO s.a. 201.960,00 zł na zakup mieszkania (współkredytobiorca); leasing operacyjny 53.444,72 zł w Banku PEKAO s.a. na zakup samochodu



Dyrektor SP w Rożentalu Marek Józefowicz

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 122.209,00 zł

Inne dochody: ze stosunku o pracę 85.362,71 zł, z umów o dzieło, zleceń 10.704,00 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: ford s max, 2012 r., volkswagen golf plus, 2007 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: pożyczka z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego



Dyrektor SP w Grabowie-Wałdykach Jacek Szczawiński

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 76.350,00 zł

Dom o pow. 150 m kw., wartość 200.000 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie o pow. 47,2 m kw., wartość 500.000 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie o pow. 48,75 m kw., wartość 450.000 zł, współwłasność małżeńska

Lokal hotelowy o pow. 48,51 m kw., wartość 600.000 zł, współwłasność małżeńska

Lokal hotelowy o pow. 52,58 m kw., wartość 750.000 zł, współwłasność małżeńska

Użytki rolne o pow. 4,89 ha, wartość 500.000 zł, zabudowa zagrodowa, własność, przychód z tego tytułu 15.000 zł, dochód 12.000 zł

Inne nieruchomości: działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 0,26 ha, wartość 100.000 zł, współwłasność małżeńska

działka budowlana 0,0995 ha, wartość 315.000 zł, współwłasność małżeńska

Inne dochody: przychód z najmu 48.285,63 zł, wynagrodzenie ze stosunku pracy 83.406,28 zł, umowy zlecenia 194,61 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy mercedes benz W211, 2004 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: pożyczka z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego 17.670,00 zł, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania 261.000,00 zł, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania 255.800,00 zł

Dyrektor SP w Prątnicy Dariusz Liberacki

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 15.200 zł

Dom o pow. 260 m kw., wartość 400.000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa

Mieszane gospodarstwo rolne, zabudowa zagrodowa, pow. 15,035 ha, wartość 750.000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa, przychód 82.000,00 zł, dochód 24.600 zł

Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 90.986,26 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy toyota auris, 2010 r., małżeńska wspólnota majątkowa

ciągnik rolniczy ursus C-360, 1984 r., małżeńska wspólnota majątkowa

ciągnik rolniczy MF 255, 1985 r., małżeńska wspólnota majątkowa

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pożyczka mieszkaniowa 20.000 zł



Dyrektor SP w Sampławie Hanna Ewertowska

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 10.000 zł

Dom o pow. 180 m kw., wartość 120.000 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie o pow. 50 m kw., wartość 380.000 zł, współwłasność małżeńska

Inne nieruchomości: lokal na dział. handlową 39 m kw., wartość 60.000 zł, współwłasność małżeńska

lokal na dział. handlową 80 m kw., 153.000 zł z gruntem, współwłasność małżeńska

Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 81.680,67 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: chrysler town and country, 2006 r., współwłasność małżeńska

case 5120, 1997 r., współwłasność małżeńska

fiat punto, 2010 r., współwłasność małżeńska

renault kangoo, 2012 r., współwłasność małżeńska

peugeot 5008, 2012 r., współwłasność małżeńska

subaru outback, 2016 r., współwłasność małżeńska

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: Bank PeKaO s.a., zakup mieszkania, 140.000 zł



Dyrektor SP w Kazanicach Marcin Jackowski

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 73.586,74 zł

Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 6 euro

Dom o pow. 152 m kw., wartość 500.000 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie o pow. 48,5 m kw., wartość 120.000 zł, współwłasność małżeńska

Pole uprawne o pow. 2,8 ha, wartość 50.000 zł, współwłasność małżeńska

Inne nieruchomości: 50% udziału domu wielorodzinnego o pow. 297 m kw., wartość 200.000 zł, współwłasność

Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 76.359,01 zł brutto, z tytułu najmu 0,00 zł, pozarolnicza działalność gospodarcza 0,00 zł, umowy zlecenia 1.254,40 zł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: honda jazz, 2006 r., nissan quashqai, 2018 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt hipoteczny na dom PeKaO s.a. 76.417,19 zł



Dyrektor SP w Złotowie Justyna Kwiatkowska

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 68.652,85 zł

Dom o pow. 200 m kw., wartość 500.000 zł, współwłasność

Inne nieruchomości: działki gruntu o pow. 1.000 m kw., zabudowana domem j.w., wartość 9.000 zł, wspólność majątkowa oraz o pow. 1146 m kw., wartość 2.000 zł, wspólność majątkowa

Inne dochody: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 83.658,13 zł, dochód z tytułu umowy zlecenia 1.457,02 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy toyota corolla, 2007 r., samochód osobowy opel astra, 2013 r.



Pełniąca obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie Dorota Zapora

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: PKO BP rachunek bieżący 970,16 zł, PKO BP rachunek bieżący 27.107,44 zł, PKO BP lokata 7.282,50 zł, BS Lubawa rachunek bieżący 278,71 zł, BNP Paribas rachunek bieżący 1.132,63 zł

Dom o pow. 380 m kw., wartość 600.000 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie o pow. 38,52 m kw., wartość 200.000 m kw., współwłasność małżeńska

Gospodarstwo rolno-sadownicze, pow. 16,70 ha, wartość 2.700.000 zł, zabudowane garażem, budynkiem gospodarczym, budynkiem inwentarski, współwłasność małżeńska, przychód i dochód z tego tytułu w wysokości wg. GUS 46.634,28 zł

Inne nieruchomości: garaż o pow. 19,39 m kw., wartość 30.000 zł, współwłasność małżeńska, udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o pow. 46 m kw., wartość 50.000 zł (spadek po ojcu), udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o pow. 50,90 m kw., wartość 45.000 zł (spadek po ojcu)

Inne dochody: dochód brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę 63.229,20 zł, dochód z tytułu wynajmu garażu 3.000 zł, dochód z tytułu wynajmu mieszkania 6.600,00 zł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: peugeot 307, 2002 r., toyota RAV 4, 2003 r., ford FT TDCI 2402 CCM - 137, 2004 r., Fendt 208 T vario 2010 r., platforma samojezdna Hercules model c, 2019 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt inwestycyjny BS Lubawa 236.800 zł, kredyt preferencyjny BGŻ BNP Paribas 94.800 zł

Kierownicy jednostek organizacyjnych



MIASTO LUBAWA



Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Różański

Dom o pow. 170,41 m kw., wartość 450.000 zł, współwłasność małżeńska

Działka zabudowana domem j.w., pow. 922 m kw., wartość 60.000 zł, współwłasność małżeńska

Inne dochody: stosunek pracy 97.733,37 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód volvo v70, 2006 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt hipoteczny na budowę domu 256.341,90 zł



Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 120.000 zł

Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 3.000 euro

Dom o pow. 200,85 m kw., wartość 400.000 zł, współwłasność

Działka o pow. 738 m kw. zabudowana domem j.w., wartość 47.000 zł, współwłasność

Inne dochody: ze stosunku pracy 88.476,40 zł, działalność wykonywana osobiście 600 zł, dieta radnego 13.289,86 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy volkswagen tuareg, 2004r., motocykl harley-davidson road glide, 2017r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt BGŻ BNP PARIBAS na bieżące cele konsumpcyjne na okres 40 miesięcy w wysokości 30.000 zł oraz kredyt BGŻ BNP PARIBAS na bieżące cele konsumpcyjne na okres 40 miesięcy w wysokości 30.000 zł.



Dyrektor Przedszkola Miejskiego Anita Grubalska-Brodawka

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 50.000 zł

Dom o pow. 203 m kw., wartość 430.000 zł, małżeńska wspólność majątkowa

Działka zabudowana domem j.w., pow. 1814 m kw., wartość 430.000 zł, wspólność ustawowa małżeńska

Działki niezabudowane o pow. 2316 m kw., wartość 70.000 zł, wspólność ustawowa małżeńska

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: działkę niezabudowaną 191/12 o pow. 1346 m kw. oraz działkę niezabudowaną 191/13 o pow. 970 m kw. leżące w obrębie Bratiana, data nabycia 29.09.2018 r., nabyte od gminy Nowe Miasto Lubawskie

Inne dochody: z tytułu zatrudnienia z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej 122.801,25 zł



Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bolesław Zawadzki

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25.000 zł

Dom o pow. 115 m kw., wartość ok. 170.000 zł, współwłaściciel z żoną

Użytki rolne o pow. 8,58 ha oraz 2,12 ha lasu, wartość ok. 200.000 zł, rodzaj zabudowy: dom, dwa budynki gospodarcze, wiata, silos zbożowy, współwłaściciel z żoną, przychód ok. 45.000 zł, dochód ok. 15.000 zł

Inne nieruchomości: 0,17 ha, użytki rolne, dzierżawa z żoną

Inne dochody: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 10.266,18 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania 131.696,36 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 1.012,86 zł, ryczałt radnego rady powiatu iławskiego 10.951,20 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy BMW 525 XJ, 2006r., ciągnik rolniczy C-385 A, 1978 r.



Prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Lubawie Genowefa Surdykowska

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 95.074,03 zł

Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 300 euro

Dom o pow. 204 m kw., wartość 500.000 zł, współwłasność

Inne nieruchomości: działka o pow. 2.193 m kw., budynki handlowo-usługowe o pow. 200 m kw. i 55 m kw., wartość 200.000 zł, współwłasność

Inne dochody: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie dochód 94.907,80 zł, Lubawskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 12.081,51 zł

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt debetowy w PKO BP 172.627,77 zł, współwłasność



Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubawie "Akademia Maluszka" Lucyna Janus

Dom o pow. 118 m kw., wartość 350.000 zł, współwłasność

Inne nieruchomości: działka o pow. 0,555 ha zabudowana domem j.w., wartość 20.000 zł, współwłasność

Inne dochody: wynagrodzenie brutto 100.333,76 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy renault scenic grand, 2006 r., współwłasność

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt mieszkaniowy Mój Dom w Banku Spółdzielczym w Lubawie na zakup domu j.w. 272.165,82 zł, współwłasność



GMINA LUBAWA

Prezes zarządu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Adam Marchlewski

Mieszkanie o pow. 47 m kw., wartość 155.000 zł, własność

Inne dochody: wynagrodzenie z tytułu kontraktu 92.320,20 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy renault laguna, 2011 r., wartość 25.000 zł

Pełniąca obowiązki kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w Rożentalu Danuta Mroczek

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8.500 zł

Dom o pow. 51,15 m kw., wartość 200.000 zł, właścicielka

Inne nieruchomości: działka pod domem, pow. 1577 m kw., wartość 50.000 zł, właścicielka

Inne dochody: z tytułu zatrudnienia dochód 41.831,68 zł, zasiłek chorobowy 870,22 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: toyota RAV 4, 2005 r.



Zebrała Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl