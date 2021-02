Po zwycięstwie w lidze przyszła wiktoria w Pucharze Polski

Kolejny pracowity pod względem ilości występów dla Constractu Lubawa tydzień za nami. Podopieczni Dawida Grubalskiego w sobotę pokonali Acanę Jelcz Laskowice, a już we wtorek pojechali do Ełku, by w 1/8 finału Futsalowego Pucharu Polski zagrać z zespołem Hotel Robert’s Port Mikołajki.

Hotelarze, choć w futsal grają iście amatorsko, to mają w składzie kilku zawodników z poziomu III ligi piłkarskiej, a to oznaczało, że nie musiało to być spotkanie jednostronne na rzecz obrońców tytułu z Lubawy.

>>> Wracając na chwilę do wydarzeń ubiegłej soboty warto podkreślić, że Constract zagrał mecz, w którym liczyło się przede wszystkim zwycięstwo i trzy punkty. Jelczanie będąc zespołem bardzo poukładanym taktycznie, posiadającym kilku naprawdę klasowych zawodników, tego dnia byli bardzo niewygodnym przeciwnikiem i wynik 3:1 jest doskonałym odzwierciedleniem tego, co działo się na boisku. Kluczem do zwycięstwa okazała się być uważna i twarda obrona, a bramki Seji Vitinho (dwie) i Pedro Pereiry pozwoliły zapisać trzy oczka i w dalszym ciągu gonić Rekord Bielsko Biała.

>>> Zaledwie dwie doby odpoczynku mieli do dyspozycji futsaliści KS Constract przed potyczką o 1/4 finału Pucharu Polski. Daleki wyjazd do Ełku i rywalizacja z silną fizycznie drużyną Hotelu Robert”s Port Mikołajki wydawały się niemałym wyzwaniem.

Oderwanie od typowo ekstraklasowych boisk wcale nie było pucharowym spacerkiem. Choć Constract wyszedł na prowadzenie za sprawą Pedrinho, a na 2:0 szybko podwyższył Pereira, to gospodarze wcale nie myśleli się poddawać. Szybko zdobywając bramkę kontaktową dali sygnał do walki. Constract był jednak cierpliwy, a dobra dyspozycja strzelecka latynoskiej czwórki pozwalała zachować spokój. Co prawda gospodarze za sprawą Pawła Drażby jeszcze ras skrócili dystans do jednej bramki, ale tuż przed przerwą na 4:2 podwyższył Seji Vitinhio i Constract w umiarkowanym spokoju mógł odpocząć w szatni.

W drugiej odsłonie mogliśmy obserwować wzmożoną ilość strzałów gospodarzy, którzy dysponując zawodnikami silnymi fizycznie i dysponującymi dobrym silnym uderzeniem szukali szans w próbach z dalszej odległości. W bramce Constractu dobrze spisywał się jednak Grzegorz Okuniewski i taktyka trenera gospodarzy nie przyniosła założonych rezultatów. Constract w ataku grał zachowawczo, wymieniał piłkę daleko od bramki rywali, ewidentnie szanując wynik i własne zdrowie przed kolejnymi ekstraklasowymi bojami. W większości stworzonych sytuacji górą był bardzo dobrze dysponowany bramkarz „Hotelarzy”. Wynik długimi minutami nie zmieniał się, Constract nieco "dowoził" awans do najlepszej ósemki.

W samej końcówce wynik na 5:2 ustalił Sebastian Grubalski, tym samym zameldował swój zespół w ćwierćfinale rozgrywek. Awans do topowej "8" sprawia, że w Lubawie wracają najlepsze futsalowe wspomnienia i trudno powstrzymać się przed myślami o obronie wywalczonego przed rokiem pucharu.

>>> W sobotę 27 lutego Constract gra kolejne spotkanie Statscore Futsal Ekstraklasy, na swoim terenie podejmie PA Novą Gliwice (początek o godzinie 16.00).

LIGA

KS Constract Lubawa — Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 3:1 (2:1)

1:0 – Vitinho (5), 1:1 – K. Opatowski (6), 2:1 – Vitinho (16), 3:1 – Pereira (27)

CONSTRACT: Chavez (G. Okuniewski) – Pereira , Lutecki, Grubalski, Piórkowski, Łożyński, De Oliveira, Kriezel, Ribeiro, Vitinho, Raszkowski, J. Okuniewski

* Inne wyniki 23. kolejki: GSF Gliwice – Słoneczny Stok Białystok 6:8, Dreman Opole Komprachcice – Clearex Chorzów 2:4, AZS UW Wilanów Warszawa – Red Dragons Pniewy 2:2, Futsal Leszno – LSSS Lębork 4:4, AZS UŚ Katowice – FC Toruń 0:2, Gatta Zduńska Wola – Rekord Bielsko-Biała 0:5 vo; pauzował Piast Gliwice. Spotkanie Futsal Team Brzeg – Red Devils Chojnice przełożono na 27 lutego.

>> Czołówka tabeli: 1. Rekord (63 pkt/22 mecze); 2. Constract (52/20); 3. Piast (50/21); 4. Clearex (44/22); 5. Orzeł Futsal (38/22); 6. Red Dragons (33/21); 7. Toruń (30/21).

PUCHAR POLSKI

Hotel Robert’s Port Mikołajki — Constract Lubawa 2:5

Gole: Drażba x2 — Pedrinho x2, Pereira, Vitinho, Grubalski,

Dawid Klejna