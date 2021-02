Uciążliwe nocne życie na rynku w Lubawie. Co robić? — pyta radny

Podczas ostatniej sesji rady miasta Lubawa, w punkcie dotyczącym spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem miasta, radny Janusz Sobiechowski podniósł temat tego co dzieje się w późnych porach wieczornych i nocnych na rynku w Lubawie.

— Sprawa na wokandzie miejskiej była omawiana nie raz, sprawa rynku — mówił radny — Jeżdżą samochodami, zakłócają spokój nocny. Tam są podobno czynne kebaby całodobowo. Czy nie można coś z tym zrobić, aby to ograniczyć? — pytał radny Janusz Sobiechowski i poinformował, że są propozycje, aby uniemożliwić ruch np. od godziny 23 do 5, z wyłączeniem samochodów dostawczych i mieszkańców tej części miasta.

— Policja nie panuje nad tym absolutnie, mieszkańcy mówią, że rzucają za nimi puszkami. Co możemy jako miasto zrobić, aby trochę wyciszyć ten rynek?

Niejednokrotnie policja raportowała niewłaściwe zachowanie w obrębie lubawskiego rynku. Jak dowiadujemy się na sesji, skarżą się także mieszkańcy. Pozostaje pytanie co w takiej sytuacji można zrobić?

Warto dodać, że na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, w tym obszarze zgłoszone jest niewłaściwe parkowanie.

— Warto zaznaczać na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa sytuacje niewłaściwe na danym obszarze, po takim zgłoszeniu policja będzie częściej kontrolowała miejsce zgłoszenia i priorytetowo eliminowała zagrożenie — informuje oficer prasowy KPP Iława, Joanna Kwiatkowska.



red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl