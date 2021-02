Plantacja konopi w gminie Grodziczno

W miniony poniedziałek policjanci wydziału kryminalnego nowomiejskiej komendy zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Grodziczno w wieku 22 i 53 lat pod zarzutem popełnienia przestępstw narkotykowych. W trakcie przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych należących do podejrzanych funkcjonariusze znaleźli ukryte pomieszczenie, w którym znajdowała się plantacja konopi innych niż włókniste.

Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków w postaci suszu (blisko 120 gramów) i blisko 100 krzewów konopi innych niż włókniste a także przyrządy służące do niedozwolonego wytwarzania tych środków.



W trakcie przeprowadzonego przeszukania kryminalni ujawnili także kolejny nielegalny proceder. 53-latek w miejscu zamieszkania wyrabiał i rozlewał wbrew przepisom ustawy i bez wymaganego wpisu do rejestru napoje spirytusowe. Policjanci zabezpieczyli na miejscu ok. 40l nielegalnego spirytusu.

Zebrany materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów. Za popełnione przestępstwa narkotykowe na wniosek policjantów i prokuratora Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec oby podejrzanych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii może im za to grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni zostali odwiezieni już do Zakładu Karnego.

KPP Nowe Miasto