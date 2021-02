Wypadek na prostym odcinku. Poszkodowanego zabrał LPR

Dziś rano, tuż przed godziną 6:30 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie informujące o tym, że w miejscowości Tomaszewo doszło do wypadku drogowego. Policjanci, którzy pojechali na miejsce wstępnie ustalili, że kierujący volkswagenem golfem nie dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.



Mężczyzna jechał sam. Na miejsce zdarzenia zadysponowano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala.

Na drogach panują trudne warunki. Dlatego policjanci apelują do kierowców, aby byli ostrożni. Pamiętajmy, że w takich warunkach wyprzedzanie, wymijanie czy pokonywanie zakrętów mogą być bardzo niebezpieczne. Kierowcy podczas podróżowania przede wszystkim muszą dostosować swoją technikę jazdy do warunków pogodowych i jechać w myśl zasady: "wolniej, znaczy bezpieczniej".

KPP Nowe Miasto