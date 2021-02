Pamiętaj o informowaniu ZUS o zmianie Twoich danych adresowych, również adresu e-mail

Dane adresowe są bardzo ważne. Korespondencja, którą wysyłamy do naszych klientów, kierowana jest na ostatni podany adres. Oznacza to, że jeśli adres nie jest aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały klientów jako adresata. Dlatego, abyśmy mogli dostarczać korespondencję na właściwy adres należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.