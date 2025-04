Które szyby w aucie mogą być przyciemnione i w ilu procentach?

Przednia szyba (tzw. czołowa) powinna przepuszczać minimum 75% światła. Przednie dwie boczne minimum 70%. Jakakolwiek folia wydaje się nie spełniać takich norm. Przypominamy, że przednich szyb przyciemniać nie wolno. Tylne szyby możemy przyciemniać w dowolny sposób. Jeżeli auto posiada dwa lusterka boczne, a posiadać je musi, to tylne szyby nie wpływają aż tak bardzo na widoczność kierowcy.

Przepisy mówią jasno…

Art. 66 ust. 1 pkt 5 prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że „Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: (...) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu”

Polska norma branżowa nr BN-76/3626-07 określa wymagania dla samochodów osobowych w zakresie widoczności z miejsca kierowcy. Norma ta mówi, że niedopuszczalne jest ograniczenie pola widzenia kierowcy w obrębie kąta widzenia 180 stopni.

Zgodnie z obowiązującymi normami przepuszczalność szyb pojazdów powinna wynosić:

- dla szyby przedniej (czołowej) minimum 75 %,

- dla szyb nie będących szybami przednimi (szyby przednie boczne lewa i prawa) minimum 70%

- dla szyb nie mających wpływu na pole widzenia kierowcy (szyby tylne boczne lewa i prawa, szyba tylna ogrzewana) dopuszcza się wartość przepuszczalności poniżej 70 %.

Co grozi za przyciemniane szyby w czasie kontroli drogowej?

Jeżeli podczas kontroli, policjanci urządzeniem służącym do pomiaru przepuszczalności światła sprawdzą szyby i okaże się, że nie jest to fabryczna szyba, a oklejona folią i nie spełnia wymagań, o których już pisaliśmy powyżej to odklejamy na miejscu sami ręcznie folię, albo patrol zatrzymuje nam dowód rejestracyjny ze względu na brak spełnionych warunków technicznych. Jest to jednoznaczne z niedopuszczeniem auta do ruchu drogowego w takim stanie i karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

KPP/red.