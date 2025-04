Kiedy pogrzeb? Konklawe? Najbliższe dni po śmierci papieża Franciszka

W poniedziałek o godz. 20, a więc ponad 12 godzin po śmierci papieża Franciszka w kaplicy Świętej Marty odbędzie się obrzęd oficjalnego stwierdzenia zgonu i złożenia jego ciała do trumny. We wtorek oczekuje się pierwszych decyzji w sprawie wystawienia trumny w bazylice Św. Piotra i innych związanych z wakatem w Stolicy Apostolskiej.

Jak zapowiedziano w Watykanie, wieczornemu obrzędowi przewodniczyć będzie kardynał Kevin Farrell - Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Obecni będą dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, członkowie Domu Papieskiego i kierownictwo watykańskiej służby zdrowia.

We wtorek odbędzie się pierwsza kongregacja generalna kardynałów z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu. Kongregacje to spotkania kardynałów, odbywające się przed konklawe; w ich trakcie zapadają decyzje dotyczące kolejnych kroków.

Przeniesienie trumny z ciałem Franciszka do bazyliki Świętego Piotra ma nastąpić w środę - wynika z pierwszych informacji Watykanu. Wtedy wierni będą mogli przyjść i oddać mu hołd.

Jeśli hołd ten potrwa trzy dni, to - jak przewiduje agencja ANSA - uroczystości pogrzebowe mogłyby odbyć się już w sobotę 26 marca. Przewodniczyć im będzie kardynał Battista Re.

Według publicznej telewizji RAI pogrzeb Franciszka nie odbędzie się przed poniedziałkiem, 28 kwietnia.

