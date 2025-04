Sarny i jeleń wybiegały prosto przed jadące samochody

O tym, przekonał się kierujący toyotą. Okazało się, że kiedy jechał jedną z iławskich ulic, bezpośrednio przed jadący samochód wybiegła mu sarna, w wyniku czego doszło do potrącenia zwierzęcia. Po zdarzeniu sarna uciekła do lasu. Na szczęście kierującemu również nic poważnego się nie stało.

Do kolejnego zdarzenia ze zwierzęciem doszło w gminie Lubawa. Jak ustalili policjanci, bezpośrednio przed jadącą toyotę wtargnął jeleń, w wyniku czego doszło do potrącenia zwierzęcia. Po kolizji także jeleń uciekł do lasu, a kierującemu nic poważnego się nie stało.

Tymczasem po północy w gminie Iława kolejna sarna wybiegła z pola bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Tym razem jednak zwierzę nie przeżyło. Natomiast kierującemu nic poważnego się nie stało.

KPP Iława

