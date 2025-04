Podłoga w chlewni załamała się, świnie wpadły do kanału

W Lubawie, w jednej z chlewni załamała się podłoga, a ponad 30 świń wpadło do kanału z nieczystościami. Wkrótce po zgłoszeniu strażacy ruszyli na pomoc, by ratować zwierzęta, które nie były w stanie wydostać się z pułapki.

— Zwierzętom potrzebna jest pomoc, bo same nie potrafią się wydostać – relacjonował młodszy brygadier Krzysztof Rutkowski z Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Zdarzenie miało miejsce w jednym z gospodarstw w Lubawie, gdzie doszło do poważnej awarii konstrukcji chlewni. W wyniku załamania się podłogi 32 sztuki zwierząt wpadły do kanału, który, na szczęście, nie był wypełniony dużą ilością nieczystości, co umożliwiło im przetrwanie w tej trudnej sytuacji.

— Kanał zawierał niewielką ilość płynu, więc zwierzęta aktualnie brodzą w wodzie. Trwają jednak żmudne prace, by je stamtąd wyciągnąć – dodał Rutkowski. Na miejscu natychmiast pojawiły się zespoły ochotniczej straży pożarnej w Lubawie, które wspólnie z jednostką ratowniczą z Iławy rozpoczęły akcję ratunkową.

Po intensywnej pracy zwierzęta zostały bezpiecznie wyciągnięte, a cała akcja zakończyła się sukcesem.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl