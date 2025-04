Martwe kury w lesie, grypa ptaków potwierdzona

Wstrząsające odkrycie w lesie koło Janowca Kościelnego pod Nidzicą – prawie 700 martwych kur zostało wyrzuconych na teren leśny, a badania wykazały, że zwierzęta były nosicielami wirusa grypy ptaków. W wyniku badań potwierdzono, że nie tylko dochodziło do nielegalnego porzucenia zwierząt, ale także do rozprzestrzeniania groźnej choroby.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, po przeprowadzeniu wstępnych analiz, wykrył obecność wirusa, a próbki zostały przekazane do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, gdzie ostatecznie potwierdzono wyniki wcześniejszych badań.

— Otrzymaliśmy wyniki badań z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. W badanych próbkach stwierdzono wirusa grypy ptaków. Wyniki zostaną przekazane do organów ścigania, które prowadzą dalej sprawę i szukają sprawcy tego czynu – poinformował powiatowy lekarz weterynarii w Nidzicy, Jarosław Wydrachowski.

Leśnicy, którzy w ubiegłym tygodniu natrafili na martwe kury w okolicach Napierek, nie zdawali sobie sprawy, jak poważne mogą być konsekwencje tego znaleziska. To, co początkowo mogło wyglądać na zwykłe zaśmiecanie lasu, stało się sprawą, która może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, za porzucenie zwierząt zakażonych wirusem grypy ptaków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

— Jeśli potwierdzenie obecności wirusa będzie miało wpływ na kwalifikację prawną czynu, sprawa może zostać potraktowana jako przestępstwo – dodał Wydrachowski.

Policja w Nidzicy już rozpoczęła śledztwo, aby ustalić, kto i dlaczego pozbył się niemal 700 martwych kur w ten sposób. Takie działanie może bowiem stanowić zagrożenie dla zdrowia ptaków w regionie, a także dla zdrowia ludzi, gdyż grypa ptaków jest chorobą zakaźną, która może przenosić się na inne zwierzęta, a w skrajnych przypadkach – także na ludzi.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl