VI Sprint o Puchar Wójta Grodziczno – Sezon Rajdowy 2025 rozpoczynają zawody w Lorkach

Gmina Grodziczno będzie gościć pasjonatów motoryzacji, którzy zmierzą się na trasie o długości kilku kilometrów. Uczestnicy będą mieli okazję rywalizować w różnych klasach, a każdy przejazd będzie można śledzić na żywo dzięki stronie internetowej. To pozwoli kibicom być na bieżąco z czasami załóg i śledzić emocjonujące zmagania, co jest świetną okazją, by poczuć się częścią rajdowej rodziny.

— To już szósta edycja naszego rajdu, a my zawsze staramy się podnosić poprzeczkę. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Grodziczno oraz gościnności mieszkańców tej pięknej miejscowości, możemy po raz kolejny spotkać się na rajdowych trasach. Liczymy na świetną atmosferę i emocjonującą rywalizację! – mówi przedstawiciel Lubawskiego Klubu Rajdowego.

Zawody rozpoczną się od godziny 10:30, a biuro zawodów będzie czynne od 7:00 w Szkole Podstawowej w Grodzicznie. Zgłoszenia do zawodów odbywać się będą zarówno online, jak i na miejscu w wyjątkowych sytuacjach. Wszystko to w wyjątkowej atmosferze, z pełnym wsparciem organizacyjnym, co zapewnia sprawną i bezpieczną rywalizację.

Dla tych, którzy marzą o udziale w przyszłych rajdach lub chcieliby spróbować swoich sił jako organizatorzy, również przewidziano miejsce na zapytania i pomoc. Chętnych do aktywnego uczestnictwa w takich wydarzeniach Lubawski Klub Rajdowy zaprasza do kontaktu pod wskazanym numerem telefonu 669-480-668.

Rajd zakończy się przewidywanie około godziny 15:00, a uczestnicy oraz kibice będą mogli cieszyć się wspólnym świętowaniem tego wyjątkowego wydarzenia. Warto dodać, że każda edycja „Sprintu o Puchar Wójta Grodziczno” to nie tylko rywalizacja, ale i świetna okazja do integracji lokalnej społeczności oraz fanów motoryzacji.

Dzięki organizacji takich imprez, Lubawski Klub Rajdowy staje się nie tylko miejscem spotkań pasjonatów sportów motorowych, ale także wspaniałą platformą do promocji lokalnych inicjatyw i rozwoju sportów samochodowych w regionie. Wszyscy miłośnicy motoryzacji powinni zapisać 30 marca w swoich kalendarzach, bo ten rajd z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl