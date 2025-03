Gigantyczny pożar w Morlinach: Strażacy przez całą noc walczyli z ogniem

Strażacy walczyli z potężnym pożarem, który wybuchł na jednej z działek, gdzie paliły się odpady drewniane oraz śmieci. Sytuacja była na tyle poważna, że w akcję gaśniczą zaangażowanych zostało aż 9 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostródzie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzydowa, Ornowa, Samborowa, Smykówka i Turznicy.

„Pożar objął dużą powierzchnię, a sytuacja wymagała szybkiej interwencji. Strażacy działali przez całą noc, pracując w trudnych warunkach” – mówi przedstawiciel straży pożarnej. Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony układu oddechowego skutecznie podali cztery prądy gaśnicze wody, aby opanować sytuację. Akcja gaśnicza trwała do wczesnych godzin porannych, a o godzinie 8:00 udało się zakończyć działania.

Mimo dużych trudności, strażacy nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia, a pożar nie spowodował większych zniszczeń. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji, udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji. Choć pożar został ostatecznie opanowany, to incydent przypomina o konieczności dbałości o bezpieczeństwo pożarowe na terenach niezamieszkałych, zwłaszcza gdy dochodzi do przechowywania odpadów, które mogą stanowić poważne zagrożenie.

