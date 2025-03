Od czwartku było już 60 pożarów traw; wypalanie traw jest zabronione

W dotychczasowych pożarach traw na Warmii i Mazurach nikt nie zginął. Strażacy przyznają jednak, że tak duża liczba podpaleń traw zaledwie w dwa dni - czwartek i piątek - napawa ich niepokojem.

"Bardzo prosimy, by ci, którzy ruszą do wiosennych porządków ogrodowych nie podpalali traw. To nie jest bezpieczne" - powiedział PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pod względem formalnym wypalanie traw, trzcin i szuwarów jest zabronione. Grożą za to kary finansowe do 20 tys. zł, a nawet i 12 lat więzienia. Rolnicy mogą stracić dopłaty unijne.

Naukowcy od lat przekonują, że - wbrew powszechnemu przekonaniu - wypalanie traw wcale nie czyni gleby bardziej żyzną. Wręcz przeciwnie, tego typu pożary przesuszają ziemię. Do tego podczas pożaru niszczona jest część niezbędnej dla żyznej gleby materii organicznej, a gleba staje się jałowa. Redukcji i wyparowaniu ulegają związki azotu, związki potasu i fosforu pozostają w popiele. Część związków mineralnych pozostających w popiele zostaje rozproszona przez wiatr, a przy opadach deszczu ulegają spłukaniu.

W 2024 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała łącznie 21 648 pożarów traw i nieużytków rolnych. Na skutek pożarów zmarło 5 osób, a poszkodowanych zostało kolejnych 36 osób.

Strażacy wyjeżdżali do tego typu akcji średnio co 56 minut. Powierzchnię strat szacuje się na ponad 48 km2, a do akcji gaśniczych zużyto 57 088 927 litrów wody.

Największa liczba pożarów traw przypadała w marcu, maju i wrześniu.

