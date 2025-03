Groźny wypadek w Lubawie – śmigłowiec LPR zabrał rannego kierowcę do szpitala

Na drodze krajowej nr 15 w Lubawie doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego jedna osoba została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do zdarzenia doszło w środę, przed godziną 16:00, na ulicy Toruńskiej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe.