103 lata życia i miłości – niezwykłe urodziny Marianny Nadolskiej

12 lutego to dzień wyjątkowy nie tylko dla Marianny Nadolskiej z Rożentala, ale i dla całej społeczności. To właśnie tego dnia obchodziła swoje 103. urodziny – imponujący wiek, który czyni ją jedną z najstarszych mieszkanek regionu.

Z tej okazji Jubilatkę odwiedził wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Bulińska, by złożyć jej serdeczne życzenia oraz wręczyć kwiaty i upominek. W gronie gości znalazła się również sołtys Rożentala Agnieszka Deptuła, prywatnie wnuczka pani Marianny, co nadało spotkaniu jeszcze bardziej rodzinny charakter.

– To dla nas ogromna radość móc celebrować tak wyjątkowy jubileusz. Pani Marianna jest przykładem siły, pogody ducha i miłości do życia. Życzymy jej kolejnych lat w zdrowiu i otoczeniu bliskich – mówił wójt Tomasz Ewertowski.

Marianna Nadolska, z domu Dmochewicz, przyszła na świat 12 lutego 1922 roku w Truszczynach. Była jedną z sześciorga dzieci Marianny i Franciszka. Już jako młoda dziewczyna rozpoczęła pracę u niemieckiej rodziny w Rożentalu, gdzie zajmowała się domem i dziećmi. To właśnie tam poznała swoją wielką miłość – Jana Nadolskiego, z którym wzięła ślub 15 listopada 1946 roku. Wspólnie wychowali jedną córkę i czterech synów.

Rodzina zawsze była dla niej najważniejsza. Choć mąż Jubilatki zmarł w 1989 roku, pani Marianna nadal mieszka w swoim domu, ciesząc się codziennością i wsparciem bliskich.

– Babcia zawsze była osobą pełną energii i pracowitości. Do dziś największą radość sprawia jej czas spędzony w przydomowym ogródku – mówi wnuczka Agnieszka Deptuła.

Pani Marianna Nadolska jest przykładem długowieczności. Otoczona troską rodziny i sąsiadów, wciąż cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha.

– Nie czuję się tak staro, jak mówią liczby. Codzienność, praca w ogrodzie i miłość rodziny sprawiają, że życie wciąż jest piękne – podsumowuje Jubilatka.

Dostojnej 103-latce życzymy wielu kolejnych lat w zdrowiu, radości i otoczeniu bliskich!

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl