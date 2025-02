Strażacy pod lupą lekarzy – rusza II edycja badań profilaktycznych dla druhów z OSP

Marszałek województwa Marcin Kuchciński podkreśla, że samorząd od lat wspiera strażaków w zakupie sprzętu, modernizacji remiz, ale również w trosce o ich zdrowie. Strażacy każdego dnia narażeni są na kontakt ze szkodliwymi produktami spalania, co może prowadzić do poważnych problemów pulmonologicznych. Dlatego już po raz drugi zorganizowano specjalny program profilaktyczny, skierowany głównie do druhów z miejscowości o ograniczonym dostępie do leczenia specjalistycznego.

Badania obejmujące m.in. diagnostykę spirometryczną będą prowadzone w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie. Strażacy mogą umawiać się indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. W przypadku większej liczby uczestników (minimum 20 osób) specjaliści będą przeprowadzać badania bezpośrednio w terenie, w miejscach wyznaczonych przez OSP. W sumie zaplanowano przebadanie 200 osób w okresie od 15 lutego do 15 października 2025 roku.

Pierwsza edycja programu, przeprowadzona w 2024 roku, objęła 204 strażaków. Pozytywne doświadczenia i duże zainteresowanie akcją skłoniły władze regionu do kontynuacji tego ważnego projektu. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku samorząd województwa przeznaczył aż 1,75 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dzięki tej inicjatywie strażacy ochotnicy nie tylko zyskują dostęp do badań, ale także mają większą świadomość zagrożeń wynikających z ich pracy. Regularna kontrola zdrowia to klucz do długotrwałej sprawności i skuteczności w ratowaniu ludzkiego życia.

