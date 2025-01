Pożar zabrał im dach nad głową. Ruszyła zbiórka na pomoc rodzinie z Łążyna

Po przybyciu na miejsce okazało się, że ogień szybko rozprzestrzenił się na drewnianą konstrukcję. Strażacy podjęli walkę z płomieniami z zewnątrz, korzystając z podnośnika i drabin przenośnych.

Pomimo intensywnych starań, dach oraz poddasze budynku zostały w dużej mierze zniszczone przez pożar. Dwie osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala z powodu stresu i podtrucia dymem.

W akcji gaszenia pożaru brało udział łącznie 9 zastępów straży pożarnej z różnych jednostek. Straty wynoszą wstępnie około 1,5 mln zł, jednak przyczyna pożaru jest na razie nieznana.

Na portalu pomagam. pl poszkodowany w pożarze założył zrzutkę.

— Pożar całkowicie strawił podasze użytkowe w którym mieszkałem wraz z żoną i większą cześć dachu , a reszta dachu nadaje się tylko do rozbiórki.. żeby tej tragedii było mało, ucierpiało też mieszkanie mojej mamy - podłogi i ściany nadają się do zerwania , sufity odpadają i meble puchną, próbujemy uratować co tylko się da.. Z całego serca zwracam się uprzejmie o pomoc w formie każdej złotówki i za każdą dziękuję serdecznie — apeluje Adrian Chmielewski.

Apelujemy jak zawsze w sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc, o wpłatę dowolnej kwoty. Każda złotówka ma znaczenie.

