35-letni mieszkaniec Lubawy stosował przemoc wobec swojej partnerki

We wtorek (29.10.2024 r.) kilka minut przed północą, do iławskiej komendy zadzwoniła zrozpaczona kobieta, która zwróciła się po pomoc. Z jej relacji wynikało, że jej partner wszczął awanturę domową, podczas której groził jej nożem. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, ale w trakcie czynności kobieta oświadczyła, że zbyt pochopnie zadzwoniła na policję. Dodała, że taka sytuacja była pierwszy raz, a mężczyzna miał się poprawnie zachowywać wobec niej i dzieci. 35-latek w trakcie interwencji oddalił się w nieznanym kierunku. W trakcie dalszych czynności okazało się, że to nie była pierwsza sytuacja, kiedy doszło do awantury między mieszkańcami Lubawy. Mężczyzna miał już prowadzoną niebieską kartę, która została zakończona. Jednak podczas kolejnej interwencji wspólnie z pracownikiem MOPS-u zadecydowano o ponownym objęciu rodziny procedurą „Niebieskiej Karty”. Po wypełnieniu kart szacowania ryzyka policjanci podjęli decyzję o odseparowaniu agresora, aby zapewnić kobiecie jak i dzieciom spokój i bezpieczeństwo. W związku z powyższym funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawie zastosowali wobec 35-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni, a także zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej. Niestosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu to wykroczenie zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub aresztem.

Bez wątpienia, kwestie rodzinne to bardzo delikatna sprawa dla każdego z nas. Niestety w wielu domach kłótnie i problemy życia codziennego doprowadzają do przemocy domowej tej psychicznej jak i fizycznej. Paraliżujący strach, bezradność, wstyd, czasem niewiedza, gdzie szukać pomocy powodują, że sprawca staje się coraz bardziej pewny siebie i śmiały w swoim działaniu. Czasem rozmowa z policjantem czy psychologiem pomoże wskazać odpowiednią drogę. Będąc osobą dotkniętą przemocą lub jej świadkiem nie bądźmy obojętni na krzywdzące, sprawiające ból i cierpienie zachowania. Pamiętajmy, brak reakcji na przemoc stanowi niejako jej akceptację.

Jeśli doświadczasz przemocy albo jesteś jej świadkiem zadzwoń na numer alarmowy 112 lub na infolinię Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod numerem 800 120 002.

KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl