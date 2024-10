Wygrana w konkursie i utrata pieniędzy. Kolejne oszustwo w Internecie

Prawie 180 złotych straciła pokrzywdzona, która przekonana była, że razem z koleżanką bierze udział w loterii. Rzekoma koleżanka wytłumaczyła, co kobieta musi zrobić, by odebrać nagrodę, co w efekcie kosztowało ją utratą gotówki. Apelujemy o rozwagę i ostrożność!