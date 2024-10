DARMOWA TOMOGRAFIA PŁUC MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie ma dodatkowe pieniądze na badania płuc. Warto zapisać się już dziś i skorzystać z darmowej tomografii komputerowej. To badanie może uratować życie!

Dzięki „Narodowej Strategii Onkologicznej” olsztyński szpital pulmonologiczny otrzymał dofinansowanie na aż 800 dodatkowych badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc (NDTK).



To wyjątkowa okazja do badań profilaktycznych dla osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Dzięki temu programowi mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie sprawdzić swoje zdrowie i wcześnie wykryć zmiany chorobowe, co może się okazać kluczowe w walce z nowotworem.

- To naprawdę wielka sprawa i szansa dla mieszkańców Warmii i Mazur – mówi Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. - Badania NDTK pozwalają na wczesne wykrycie raka płuca, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Jesteśmy dumni, że nasz region tak skutecznie korzysta ze środków z puli „Narodowej Strategii Onkologicznej”. Dzięki temu nasze szpitale mogą oferować bezpłatne badania osobom najbardziej zagrożonym tą chorobą.

Dla kogo są badania?

Program skierowany jest do osób w wieku od 50 do 74 lat, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Dotyczy to głównie osób z historią palenia tytoniu (minimum 20 paczkolat), zarówno tych, które nadal palą, jak i tych, które rzuciły palenie, ale nie więcej niż 15 lat temu. Program obejmuje również osoby narażone na działanie szkodliwych substancji w pracy oraz te, które w rodzinie miały przypadki raka płuca.

- Jako szpital jesteśmy po to, aby nie tylko leczyć, ale także zapobiegać – podkreśla Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie. - Naszym priorytetem jest ochrona zdrowia mieszkańców regionu, a wczesna diagnostyka to nasza największa broń w walce z rakiem płuca.

Dzięki badaniom tomograficznym można wcześnie wykryć zmiany chorobowe, co daje ogromne szanse na skuteczne leczenie i całkowity powrót do zdrowia.

Dlaczego warto?

Według specjalistów rak płuca to jeden z najbardziej podstępnych nowotworów, który często rozwija się bez wyraźnych objawów. Właśnie dlatego tak ważne jest wykonywanie regularnych badań profilaktycznych.

- Nie czekajmy, aż choroba nas zaskoczy. Zachęcam każdego, kto spełnia kryteria programu, aby zarejestrował się na badanie. To inwestycja w coś, co w naszym życiu jest absolutnie najważniejsze: w zdrowie – podsumowuje Marszałek Marcin Kuchciński.