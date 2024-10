Kradli samochody m.in. w gminie Lubawa. Usłyszeli 16 zarzutów

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zostali poinformowani o kradzieży pojazdu na terenie gminy Lubawa. Zgłaszający twierdził, że wieczorem na ogrodzonej posesji zaparkował swojego forda. Kiedy rano wstał, auta już nie było. Sprawcy działali szybko, starając się pozostać niezauważonymi. Zapewne myśleli, że kradzież ujdzie im płazem. Nic bardziej mylnego. Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Zabezpieczyli monitoring, na miejscu zdarzenia wykonali oględziny. Sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady. Podczas czynności okazało się, że do takiej samej kradzieży doszło w innej miejscowości na terenie gminy Lubawa. Tym razem zniknął volkswagen. Po kilku godzinach skradziony pojazd został znaleziony porzucony na polu kilka kilometrów dalej. Okazało się, że auto minionej nocy posłużyło do kradzieży elektronarzędzi w powiecie nowomiejskim. W trakcie prowadzonego postępowania policjanci gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje dotyczące tych kradzieży, ale również wnikliwie analizowali podobne zdarzenia, typowali osoby, które mogły mieć związek z tymi przestępstwami. Skrupulatna praca, determinacja oraz szeroko zakrojone działania operacyjne policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim doprowadziły do ustalenia personaliów podejrzanych.

Okazali się nimi dwaj mężczyźni. 61 i 37-latek zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im łącznie 16 zarzutów m.in. krótkotrwałego użycia pojazdów czy kradzieży elektronarzędzi. Okazało się, że mężczyźni w przeszłości byli już karani za podobne przestępstwa i będą odpowiadać w warunkach tzw. recydywy.

Sąd Rejonowy w Iławie na wniosek policjantów i prokuratora zastosował tymczasowy areszt wobec mężczyzn. 61-latek i jego młodszy znajomy, najbliższe trzy miesiące spędzą w zakładzie karnym.

Kodeks karny za samo krótkotrwałe użycie pojazdu i porzucenie go w stanie uszkodzonym w warunkach tzw. recydyw przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl