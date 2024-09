Policjanci z naszego województwa pomagają pod Wrocławiem

Policjanci z całego kraju wspierają na różne sposoby walkę z żywiołem, która toczy się na południu. Jest to wsparcie zarówno osobowe, jak i rzeczowe. Pierwsza grupa funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie już wyjechała do Wrocławia. Policjanci, którzy zostali na miejscu uczestniczą w zbiórkach na rzecz powodzian oraz rodzin policyjnych, poszkodowanych w powodzi.

Kilkudziesięcioosobowa grupa policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie w poniedziałek (16.09.2024) wieczorem wyjechała do Wrocławia. Zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną. Od rana we wtorek pełnią tam służbę patrolową. Sprawdzają wyznaczone rejony zagrożone zalaniem. Sprawdzają czy jakieś niepowołane osoby nie wchodzą na wały przeciwpowodziowe, kontrolują stan infrastruktury przeciwpowodziowej i wspierają ewakuację z rejonów zagrożonych zalaniem. Tak jak to było m.in. we wtorek rano w miejscowości Kozłów pod Wrocławiem, gdzie olsztyńscy policjanci pomogli przy ewakuacji mieszkańców.

Policjanci mieszkający i na co dzień pełniący służbę w rejonach zagrożonych powodzią, każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli, a teraz sami też potrzebują pomocy. Niektórzy z nich utracili dorobek życia. Decyzją Zarządu Głównego NSZZ Policjantów uruchomione zostało specjalne konto, na którym zbierane są środki na rzecz policyjnych rodzin poszkodowanych w powodzi.

Każda, nawet najmniejsza kwota, ma ogromne znaczenie i pomoże przywrócić poczucie stabilności rodzinom dotkniętym przez tę tragedię. Środki finansowe można przekazać na poniżej wskazany numer konta bankowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dopiskiem “Pomoc Policyjnym Powodzianom”: 55 1050 1025 1000 0090 8154 9991

Z góry serdecznie dziękujemy za każdy gest solidarności i pomocy.

Policja/red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl