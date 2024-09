W niedzielę uroczystości 147. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

W niedzielę odbędą się główne uroczystości 147. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (woj. warmińsko-mazurskie). Jak co roku są one połączone z dożynkami archidiecezjalnymi.

Uroczystości rozpoczną się w sobotę mszą św. połączoną z nieszporami ku czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (godz. 18). Wieczorem pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w różańcu i Apelu Maryjnym przy Kaplicy Objawień (godz. 21), po którym odbędzie się młodzieżowe czuwanie modlitewne w bazylice. O północy przy Kaplicy Objawień zostanie odprawiona msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, a po niej odbędzie się procesja ze świecami do źródełka.

Niedzielne uroczystości rozpoczną się (godz. 10) modlitwą różańcową przy źródełku. Główna suma odpustowa połączona z 58. dożynkami archidiecezjalnymi rozpocznie się o godz. 11 na błoniach gietrzwałdzkich. Uroczystej mszy św. będzie przewodniczył biskup diecezji płockiej ks. bp Szymon Stułkowski. Po niej (ok. godz. 13) zaplanowano różaniec w alejce.

Na odpust do Gietrzwałdu przyjeżdżają co roku tysiące pielgrzymów z całego kraju. Osoby uczestniczące w Warmińskiej Pielgrzymce Pieszej do Gietrzwałdu wyruszą z olsztyńskich parafii między godz. 4.10 a godz. 6.00; główna pielgrzymka piesza wyjdzie spod katedry.

W związku z uroczystościami, między Olsztynem a Gietrzwałdem zostaną uruchomione dwie autobusowe linie specjalne: G-1 z Dworca Głównego i G-2 z Pieczewa.

Gietrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z 12 na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych oficjalnie przez Watykan. Objawienia miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Głównymi wizjonerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska oraz 12-letnia Barbara Samulowska. Według relacji wizjonerek, Matka Boża przemówiła do nich po polsku; wzywała do pokuty i nawrócenia, głębokiej przemiany życia, zachowania trzeźwości i codziennej modlitwy różańcowej, podkreślała wagę życia sakramentalnego, zwłaszcza uczestnictwa we mszy.

W ocenie historyków, objawienia gietrzwałdzkie miały duży wpływ na życie religijne i narodowe. Zaowocowały przebudzeniem świadomości narodowej warmińskiej ludności polskiej, poddawanej wówczas silnej germanizacji i odrodzeniem się poczucia jedności z Polakami mieszkającymi w innych zaborach. Gietrzwałd dał także impuls do powstania ruchu polskiego na Warmii.

